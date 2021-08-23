Избитого танцора Дорофеевой выписали из больницы после 15-дневной комы. Фото

Анна Турнанен
Анна Турнанен
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Избитого танцора Дорофеевой выписали из больницы после 15-дневной комы. Фото

Танцора балета украинской певицы Нади Дорофеевой Евгения Гончаренко, который недавно пришел в себя после двухнедельной комы, выписали из клиники. Парень вернулся домой находясь почти месяц в больнице.

О том, что Гончаренко выписали из больницы сообщил сам танцор на своей странице в Instagram. Он опубликовал кадры и показал, как его встретили родные и друзья. Судя по кадрам, парню устроили уютную вечеринку во дворе дома.

Женя Гончаренко показал, как его встретили родные и друзья
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Женя Гончаренко вернулся домой находясь почти месяц в больнице
Женю Гончаренко выписали из клиники

По кадрам видно, что к появлению Жени дома близкие готовились заранее: они приготовили несколько блюд и устроили развлечения под музыку. Несмотря на то, что танцор только недавно вышел из комы, он начинает возвращаться к привычному ритму жизни.

Кроме того, парень также опубликовал снимок, как он разговаривал с Дорофеевой по видеосвязи после выписки из больницы.

Женя Гончаренко показала снимок, как разговаривает с Дорофеевой по видеосвязи

Напомним:

Танцора Евгения Гончаренко жестоко избили. У парня произошло кровоизлияние в мозг. В результате ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому. Нападавшим оказался Евгений Беспалый, сотрудник Управления государственной охраны Украины.

Избитого танцора Дорофеевой выписали из больницы после 15-дневной комы. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее избитый танцор Дорофеевой Женя Гончаренко показал себя после 15-дневной комы. Он опубликовал фото с больницы в окружении своих друзей.

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