Избавились от пухлых щек: 5 знаменитостей, которые удалили комочки Биша (фото до и после)

Удаление комочков Биша – рисковая процедура. Некоторое время после нее скулы становятся более выразительными и изящными. Однако с возрастом на том же месте появляются глубокие морщинки, нарушается питание кожи и образуются впадины. Из-за этого лицо выглядит истощенным и усталым, а его владелица выглядит старше своего возраста.

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О неприятных последствиях операции хирурги предупреждают знаменитостей, но это многих из них не останавливает. Узнайте в материале OBOZREVATEL, кто из звездных красавиц ради выразительных черт лица удалил комки Биша.

1. Белла Хадид

Американская супермодель Белла Хадид удалила скопление плотной жировой ткани, формирующей жировое тело щек. Теперь ее лицо стало худощавым и рельефным. Знаменитость настолько хотела "перекроить" себя, что после ряда пластических операций утратила немало индивидуальных черт.

2. Дженнифер Лоуренс

Американская актриса Дженнифер Лоуренс не только удалила комочки Биша, но и сделала блефаропластику (подтяжка век) и ринопластику. В результате ее глаза стали более выразительными, нос – тонким и симметричным, а скулы – четкими и высокими.

3. Марго Робби

Австралийская актриса Марго Робби еще на ранних этапах кинокарьеры решилась на манипуляции с внешностью. Раньше у нее была квадратная форма лица и пухлые щечки, а сейчас – высокие скулы. Это результат удаления комков Биша.

4. Меган Фокс

Американская актриса и модель Меган Фокс много лет назад удалила комки Биша. После пластики с лица знаменитости сошла пухлость щек, а скулы стали более выразительными. С этого времени она стала гораздо чаще сниматься в кино.

5. Кира Найтли

Английская актриса и модель Кира Найтли еще в юные годы удалила комки Биша. Особенно это заметно, когда она улыбается. Пластическая операция сделала скулы более четкими, чем придала облику звезды аристократичности.

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