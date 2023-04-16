Брэд Питт изменил форму ушей, а Тимберлейк – носа: 5 знаменитых мужчин, которые сделали пластическую операцию. Фото

Популярность пластической хирургии среди звездных мужчин растет с каждым годом. Один из примеров, который первым приходит на ум – Майкл Джексон. У него было около пятидесяти операций, чем изменил свою внешность до неузнаваемости. Король поп-музыки отбелил кожу лица и тела, сделал ринопластику, уменьшил челюсть и губы.

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А кто отважился на менее очевидные изменения с внешностью? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Брэд Питт

Оказывается, американский киноактер и продюсер Брэд Питт сомневался в своей внешности. Он комплексовал из-за своих оттопыренных ушей. Похоже, эту проблему замечал только он. Итак, пластический хирург ортопластикой исправил надуманный недостаток знаменитости.

2. Сильвестр Сталлоне

Американский актер, режиссер и сценарист Сильвестр Сталлоне добился успеха в многочисленных боевиках, особенно благодаря сериям фильмов "Рокки" и "Рэмбо". Получив за это солидные гонорары, знаменитость сделал себе подтяжку лица. Все для того, чтобы исправить асимметрию, которая беспокоила его с юных лет.

3. Джордж Клуни

61-летний американский актер, режиссер, продюсер и сценарист Джордж Клуни женат на 45-летней юристке Амаль Клуни. То есть их разница в возрасте – 16 лет. Это становится для актера стимулом, что нужно всячески убирать возрастные изменения, чтобы не выглядеть намного старше любимой. В 2007 году Джордж убрал наиболее видимые мимические морщинки, а затем решился на блефаропластику (удаление излишков кожного покрова и жировых образований).

4. Джастин Тимберлейк

Американский музыкант и актер Джастин Тимберлейк долгое время был недоволен формой своего носа. На ранних стадиях карьеры смирился с этим, а когда получил первые солидные гонорары, сразу обратился к хирургу, который сделал ринопластику. Нос Тимберлейка стал заметно прямее, чем был раньше.

5. Джейк Джилленхол

Если посмотреть фото американского актера Джейка Джилленхола 10-летней давности, вы бы никогда не поверили, что он обращался к пластическому хирургу. Однако это так и есть. Он сделал ринопластику. Это почти незаметно. Джейк пошел на этот шаг, чтобы лицо стало более гармоничным.

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