'Из-за русского языка можно погибнуть': актер Павел Алдошин из ВСУ поставил на место Фарион и объяснил, почему никто не имеет права поучать воинов

Известный украинский актер, звезда фильма "Снайпер. Белый ворон" Павел Алдошин, служащий сейчас в рядах Вооруженных сил Украины, высказался на тему русского языка. В частности, артист подчеркнул, что поучать военных по языковому вопросу могут только другие военные.

Он также рассказал в каких критических ситуациях на фронте русский может привести к гибели. Своим мнением Алдошин поделился в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA.

Ранее военнослужащий осудил слова Ирины Фарион, которая отрицательно высказалась о русскоязычных воинах. "Я бы хотел еще раз подчеркнуть, что делать замечания военному по отношению к языку может только военный. Поверьте, на фронте также есть правила и существует языковой вопрос", – рассказал знаменитость.

Однако он отметил, что все зависит от ситуации. На позициях, где большинство говорит на русском, а наступление продвигается ближе к россиянам – языковой вопрос звучит громче, чем в других случаях. По словам Алдошина, можно даже погибнуть, если не общаться на государственном.

"Потому что ночью очень плохо разобрать в тепловизор или ночник, это украинец или это кацап. Но если он разговаривает на украинском и так, как мы должны это слышать, то мы понимаем. Если же на кацапском, то здесь вопрос – 50/50", – объяснил он. Сам Павел Алдошин признается – перешел на украинский язык во время работы над главной ролью в фильме "Снайпер. Белый ворон".

Главной мотивацией стала фраза режиссера, что "единственная задача актера – быть в кадре убедительным". "Я никогда не сторонился языка, начинал разговаривать через какие-то приколы, разные диалекты наших регионов. Меня это увлекало, и постепенно вырисовывалось в собственный говор, если можно так сказать", – добавляет звезда.

Полное интервью с Павлом Алдошиным читайте на сайте OBOZ.UA в воскресенье, 24 марта.

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