''Из меня делают дуру'': участница ''Холостяка'' с Топольским призналась, что ее хотели вернуть на проект

В 8 эфире романтического реалити "Холостяк-12" Алина Ершова изъявила желание, что она хочет покинуть шоу. В видеобращении для Алекса Топольского девушка попросила отпустить ее домой. Бизнесмен прислушался к красавице, попрощавшись с ней в этом же эпизоде проекта.

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По дороге в гостиницу Ершова общалась с редакторами, сказав, что ее мужчина не отпустил бы ее. Об этом украинка сообщила в интервью Виктории Сироклин. Видимо, они приняли рассуждения Алины за согласие вернуться назад, в результате чего машина развернулась, направляясь к знакомой локации. Девушка прибыла обратно на церемонию роз (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мой редактор выписывала что-то в мессенджере. Я не знаю, что там было, но авто, пока я давала интервью, разворачивают, и мы возвращаемся на локацию. Выходит Алекс к дверям, стоят операторы. И выглядит так, будто бы он меня возвращает. Но я была настолько разгневана, что из меня делают дуру, и сказала тогда, что никуда с машины не выйду. Я еду домой", – призналась Алина.

Участница отметила, Топольский руководствуется не сердцем, а подсказками авторов реалити. Также Ершова не стала скрывать – она разочаровалась в главном герое. По словам брюнетки, на свиданиях перед собой она видела не успешного бизнесмена, а мальчика, который любит женское внимание.

"Я спрашивала у редакторов, почему он так общается с девушками? Где эта гигиена, уважение к самому себе? На свидании в Буковеле я поняла, что больше не могу так и хочу уйти. Что тут не про искреннюю любовь", – рассказала ведущей Алина.

Напомним, OBOZREVATEL недавно писал о новых подробностях расставания Алекса Топольского и Екатерины Лозовицкой. 26-летняя модель поведала своей аудитории, что львовянин предлагал ей жить вместе, но она не была готова к такому ответственному шагу. Девушка не считает лавстори с бизнесменом отношениями, так как они продлились всего месяц.

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