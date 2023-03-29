Из брюнетки – в блондинку: пять звезд, которые радикально изменили цвет волос и пожалели об этом. Фото

Всемирно известные красавицы точно знают: хочешь привлечь внимание – просто измени имидж. А какое изменение 100% все заметят? Новый цвет волос! Особенно это касается тех знаменитостей, за которыми закреплен определенный образ – Сальму Хайек, например, считают жгучей брюнеткой, а Марго Робби трудно представить с темными волосами. Именно поэтому, когда звезды решаются на радикальную смену цвета волос, публика это может воспринять неоднозначно. Но иногда эти эксперименты с прической действительно оказываются провальными.

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OBOZREVATEL решил рассказать о некоторых таких случаях. В подборку попали красавицы-брюнетки, которые в какой-то момент решили, что им будет лучше с блондом, но, очевидно, это была ошибка.

Сальма Хайек

И раз уж мы вспомнили о жгучей брюнетке из Мексики, то начнем именно с нее. Актриса рискнула изменить свой стиль в 2017 году, когда появилась на Каннском фестивале не просто со светлыми локонами – они были оттенка "клубничный блонд", то есть розовые! Как оказалось, на голове звезды красовался парик. Еще несколько раз после этого Хайек также появлялась на публике в образе блондинки, однако по-настоящему осветлить свои роскошные волосы так и не решилась. И фаны ее в этом полностью поддерживают.

Энн Хэтэуэй

Естественный цвет волос актрисы – каштановый. И мало кто возьмется спорить с тем, что "родной" оттенок звезде идет больше всего. Однако ради ролей в кино Хэтэуэй, как настоящий профессионал, не боится экспериментов со внешностью: и налысо побреется, и в блондинку перекрасится. Тем не менее, красавица всегда возвращается в свой привычный имидж, что точно ценят поклонники, которым Хэтэуэй-блондинка нравится внешне намного меньше.

Анджелина Джоли

Когда мы говорим об Анджелине Джоли, секс-символе всех времен и народов, в голове вряд ли всплывает ее образ с белыми волосами. Тем не менее, такое в жизни актрисы было. Нередко ей приходилось осветлять волосы ради ролей в кино.

Кристен Стюарт

Брюнеткой с длинными локонами изящная звезда "Сумерек" была совсем недолго. Уже давно она начала эксперименты с осветлением волос, а сейчас продолжает играться: сначала появляется на красных дорожках с пепельным блондом, затем с насыщенным черным цветом волос, после чего вовсе с желтым. Если откровенно, то постоянные окрашивания так испортили волосы актрисы, что это видно невооруженным глазом – для этого не нужно быть экспертом. Именно поэтому поклонники считают, что старый образ Стюарт с каштановыми локонами – был лучшим ее вариантом.

Рианна

Рианна-блондинка – то, во что трудно поверить, но это действительно было. Часто бывает так, что девушки с темным цветом кожи довольно необычно и эффектно смотрятся с неестественным для себя светлым цветом волос. Рианна, будем откровенны, была не исключением. Однако образ блондинки к ней все равно не прижился, ведь намного гармоничнее и ярче певица смотрится с глубоким, как ночь, черным оттенком.

Ранее OBOZREVATEL писал о звездах, которые опозорились неудачной прической. В подборку попали Скарлетт Йоханссон, Шэрон Стуон, Дженнифе Лопес и другие. Подробнее – в нашем материале.

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