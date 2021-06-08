Иван Кожедуб родился 101 год назад: десять фактов о самом талантливом летчике антигитлеровской коалиции

Во вторник, 8 июня, исполняется ровно 101 год со дня, когда родился украинский летчик-истребитель Иван Кожедуб, самый успешный летчик-ас не только авиации Советского Союза времен Второй мировой, но и в целом Антигитлеровской коалиции.

Трижды Герой СССР, маршал авиации, на чьем счету – 64 воздушные победы и чьим именем назван национальный университет воздушных сил в Харькове. Ко дню рождения Ивана Кожедуба OBOZREVATEL публикует десять интересных фактов о знаменитом украинце.

Видео дня

1. В 1941-1942 годах Кожедуб был старшим сержантом, инструктором полетов в Чугуевском летном училище. Чтобы попасть на фронт, он написал 15 рапортов с соответствующей просьбой.

2. На войну осенью 1942 года его отправляли с гауптвахты, куда Кожедуб часто попадал из-за нарушения дисциплины. Оформляя документы, Иван сказал начальнику училища: "Вы обо мне еще услышите!". А в ответ услышал: "Иди, немцы с тебя стружку снимут".

3. Асом Кожедуб стал не сразу. Лишь на 40-м боевом вылете 6 июля 1943 года он сбил свой первый самолет – немецкий пикировочный бомбардировщик Ju 87. На следующий день он сбил еще один самолет, а 9 июля – два немецких истребителя Bf 109.

4. Кожедуб считал себя учеником советского летчика-аса Александра Покрышкина и говорил, что использует его методику ведения воздушного боя. При этом Кожедуб превзошел своего учителя по результативности.

5. За всю войну Иван Кожедуб не был сбит ни разу. Он считается лучшим асом авиации союзников. Так, британец Мармедюк Петтл одержал 50 воздушных побед, американец Ричард Бонг – 40, француз Пьер Клостерманн – 33, канадец Джордж Берлинг – 31, поляк Станислав Скальский – 18. Кожедуб стал трижды Героем СССР. Кроме него, трижды этой награды удостоились только Покрышкин и Буденный, четырежды – Жуков и Брежнев.

6. По рассказам, начальник училища долго не хотел размещать фамилию "нарушителя дисциплины" на доске почета и тянул до тех пор, пока Кожедуб не получил вторую Золотую Звезду.

7. У Ивана Кожедуба было 330 боевых вылетов, 120 воздушных боев, 64 сбитых вражеских самолета и два случайно сбитых американских. Его эффективность – примерно 0,57 (коэффициент полезного действия). В каждом втором боевом вылете он сбивал самолет.

8. Кожедуб летал на советских самолетах Ла-5, Ла-5ФН и Ла-7. Это была хоть и устаревшая, но довольно удачная модель, которая на малых и средних высотах, где главным образом сбивалась советская авиация, была значительно лучше немецких самолетов.

9. Во время Корейской войны 1950-1953 годов Иван Кожедуб командовал авиадивизией. После войны в Корее и окончания Военной академии Генерального штаба в 1956 году он еще несколько лет командовал авиацией Ленинградского и Московского военного округов. Это были довольно престижные военные должности в СССР.

10. Иван Кожедуб умер в возрасте 71 года на своей даче от сердечного приступа. Это было 8 августа 1991 года. А 26 декабря 1991 года была принята декларация о прекращении существования СССР.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о секретном оружии СССР времен холодной войны. Некоторые из видов такого вооружения были довольно необычными.