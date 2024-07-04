Иван Дорн рассказал об инциденте с Андреем Хливнюком на М1: лидер 'Бумбокса' выбежал из студии в прямом эфире

Скандальный певец Иван Дорн, родившийся в российском Челябинске, но детство и молодость проведший в Украине и позиционирующий себя украинцем, вспомнил, какой казус случился с ним во время съемок утреннего шоу с Андреем Хлывнюком. Лидер группы "Бумбокс" был гостем на Guten Morgen на канале М1, когда Дорн был ведущим программы с 2008 по 2010 годы.

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Певец во время прямого эфира никак не мог правильно выговорить фамилию Андрея Хлывнюка, называв его "Хвыльнюком". Сначала фронтмен не исправлял и не комментировал неправильное произношение, а затем разнервировался и покинул студию. Об этом Дорн рассказал в интервью казахам для YouTube-канала DOPE SOZ.

"У меня был момент, когда я на М1 работал ведущим, где утром я встречаю гостей с Василиной Фроловой. И приходит Андрей и я ему там "господин Хвыльнюк". На пятый раз он просто встает и говорит: "Когда выучишь мою фамилию, тогда и зови" и выходит из эфира. А это прямой эфир. Я побежал за ним в коридор для того, чтобы как-то решать. Мне режиссер говорит: "Ну что, иди решай проблему. Не выучил?" Хвыльнюк-Хлывнюк, понимаешь?" – вспомнил Дорн.

Он признается, что навсегда запомнил правильное написание фамилии Андрея Хлывнюка. Этот инцидент артист вспоминает с улыбкой.

"Я запомнил его фамилию навсегда после этого. Хлывнюк. А я Хвыльнюк [говорил во время тогдашнего прямого эфира]. Я уже вижу, как он краснеет напротив. Думаю, что не так делаю. Он какой-то вообще неразговорчивый", – продолжил артист.

Следует отметить, что Иван Дорн после начала террористической войны России размывает границы с гражданами страны-агрессора под предлогом выступлений перед казахами, узбекистанцами и другими людьми, понимающими русский язык. Все его творчество было, как он говорит, "перекачиванием яиц" между двумя странами, а на украинском на недолгий промежуток времени после 22 февраля 2024 года он заговорил лишь потому, что это было новым переосмыслением языка, а теперь использует его только при необходимости.

Скандальный артист всего два года прожил в РФ, а затем из-за работы отца переехал с семьей в Украину. Как сказал Дорн, он все время был в информационном пузыре российских нарративов, из-за чего с украинским языком познакомился в 5 классе.

Ранее OBOZ.UA писал, что с 24 февраля 2022 года Иван Дорн так и не ступил на украинскую землю из-за страха мобилизации, но, несмотря на боязнь оказаться в камуфляже, он считает себя украинским артистом, который почему-то выступает с россиянами на одной сцене и до сих пор распространяет русскую культуру в массы. О том, как прошел его концерт с "хорошими россиянами" в Варшаве, читайте по ссылке.

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