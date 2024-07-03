'Я всегда топлю за Украину, но...' Иван Дорн объяснил свою позицию по поводу войны и общения с россиянами

Скандальный "голубь мира" певец-"патриот" Иван Дорн, родившийся в российском Челябинске, но детство и молодость проведший в Украине, путешествуя в РФ, называет себя украинским исполнителем, но с определенными нюансами. Артист после начала террористической войны России размывает границы с гражданами страны-агрессора под предлогом выступлений перед казахами, узбекистанцами и другими людьми, понимающими русский язык.

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Все творчество Дорна было, как он говорит, "перекачиванием яиц" между двумя странами, а на украинском на недолгий промежуток времени после 22 февраля 2024 года он заговорил лишь потому, что это было новым переосмыслением языка, а теперь использует его только при необходимости. Сейчас он возобновил общение с родственниками и знакомыми с РФ. Об этом Дорн рассказал в интервью казахам для YouTube-канала DOPE SOZ.

"Понимал, что вокруг наверняка ничего меня не заставляло это делать. Я свободно чувствовал себя русскоязычным в стране и особо не давил на себя и на совесть свою. А потом, когда это все [полномасштабное вторжение РФ] произошло, понял, что надо, наверное, больше себя посвятить истории, всему остальному. Поэтому я пошел читать книги и полез в историю сам искать о Гетманстве, о Запорожской Сечи, обо всех этих временах, о Дорошенко и его попытках сделать независимую самостоятельную Украину еще в те времена, Конституцию нашу и наше положение в Советском Союзе, потом дальше, дальше, дальше... Для того, чтобы свою картину составить. И, в частности, на украинский язык тоже начал налегать: детям больше украинских групп ставить на украинском языке и сами мы начали разговаривать с теми, кто с нами на украинском говорит, на украинском отвечать. Больше уважать это начали. Не то, чтобы уважать, уважение было всегда, просто как-то не обращали мы на это внимание, не было ничего вокруг и не давило на совесть", – признался Дорн о своем частичном переходе на украинский язык.

Что интересно, с 24 февраля 2022 года Иван Дорн так и не ступил на украинскую землю из-за страха мобилизации, но, несмотря на боязнь оказаться в камуфляже, он считает себя украинским артистом, который почему-то выступает с россиянами на одной сцене и до сих пор распространяет русскую культуру в массы.

"С момента начала войны я не был в Киеве. Приехать не трудно, но вернуться будет сложнее, если ты мальчик от 18 до 60 лет, который попадает под мобилизацию. Я хочу, чтобы все знали, что всегда и всюду за границей я остаюсь украинским артистом и топлю за Украину, но при этом со своим нарративом, со своим контекстом" – отметил он. Что интересно, при признании певец сложил руки в замок, что указывает на его нежелание рассказывать подобное.

К слову, войну "войной" он так и не назвал. "Это", "ситуация", "понятно, по каким причинам" и тому подобное – именно так полномасштабное вторжение России называет Дорн.

Скандальный артист всего два года прожил в РФ, а затем из-за работы отца переехал с семьей в Украину. Как сказал "голубь мира", он все время жил в информационном пузыре российских нарративов, из-за чего познакомился с украинским языком аж в 5 классе.

"Те, кто в России живет? Есть люди, которые там тихо сидят и мне рассказывают, как на самом деле все происходит. Они с нами, они поддерживают, но они не выходят на улицы, ничего не говорят. Я потихоньку возобновляю свое общение с двоюродными братьями, сестрами. У меня там дядя, тетя. Рассматривать на мне вообще отношения между Украиной и Россией очень сложно, потому что я родился в Челябинске, стал украинцем, начал учить украинский язык в пятом классе. Вокруг меня был почти весь русскоязычный нарратив. Я вообще исключение из правил, и когда такое исключение становится очень известным лицом, на меня вешаются большие ответственности. И потом беру смелость на себя пересматривать отношения между Россией и Украиной из-за собственной личной истории: что для Украины и ее Независимости "вредно для здоровья", – рассказал он.

Ранее OBOZ.UA писал, как прошел концерт Ивана Дорна с "хорошими русскими" в Варшаве. Артисты ругали Путина и выкрикивали проукраинские лозунги.

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