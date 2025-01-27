Иван Дорн после концерта с российскими звездами обратился к украинцам и показал, что ему пишет мама

Скандальный украинский певец Иван Дорн, который регулярно тусит на концертах "хороших" россиян, попытался показать свою преданность украинскому народу. Артист уже почти 3 года не появлялся в Украине и боится возвращаться, но это не мешает любить родную землю.

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В подтверждение своей искренности певец опубликовал в Instagram скриншот переписки с мамой. У женщины, которая в телефоне Ивана Дорна подписана как Mamano Life, главной фотографией профиля стоит кадр на фоне украинского флага.

Любовь к Украине семья Дорна показывает также тем, что общается на украинском языке. Так, женщина прислала сыну цитату из патриотического стиха Лины Костенко:

Прости мені, мій змучений народе,

що я мовчу. Дозволь мені мовчать.

Бо ж сієш-сієш, а воно не сходе.

І тільки змії кубляться й сичать.

Всі проти всіх, усі ні з ким не згодні.

Злість рухає людьми. Але у бік безодні.

Иван Дорн опубликовал свою переписку в соцсетях и дописал, как сильно любит украинцев.

"Люблю вас всех, мои хорошие...", – отметил он и добавил два эмодзи: желтый и голубой.

Известно, что Иван Дорн уже давно стал "голубем мира" при желании сесть на несколько стульев сразу. Он отказывается приезжать выступать в Украину, но одновременно ни ногой – в Россию. Однако с радостью и смело поет перед россиянами в Казахстане и в других азиатских и европейских странах, куда они свободно могут приехать.

Несмотря на это, артист все еще признается в любви к Украине и нашему народу. В то же время он ранее вел свои соцсети на трех языках: на украинском, английском и русском. Поэтому за ним до сих пор следит аудитория из РФ. Однако теперь скандальных русскоязычных постов на его странице в Instagram не найти.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинский музыкант и соучредитель группы "Океан Эльзы" Павел Гудимов откровенно признался, осуждает ли коллег, которые прекратили ездить с концертами в Россию только после полномасштабного вторжения войск РФ на территорию Украины. Он рассказал, за что уважает Ивана Дорна, до 2022 года выступавшего в РФ.

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