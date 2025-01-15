Иван Дорн засветился на вечеринке 'хороших россиян': в руках скандального украинца был странный плакат. Видео

Скандальный певец Иван Дорн, живущий за границей и боящийся возвращаться в Украину, засветился на концерте в компании "хороших россиян" в Берлине. Артисты выступали с плакатом "беженцы" (refugees), а также "изгнанники" (exiles) в руках. Интересно, что кусок картона они не смогли найти, поэтому все надписи делали на коробках из-под пиццы.

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Эту вечеринку анонсировал у себя в Instagram россиянин Кирилл Серебренников. Именно он назвал это пати "без стресса и забот" и пригласил "хороших россиян".

На сцене вместе с Иваном Дорном выступали актеры из страны-агрессора – Гоша Кудренко и Никита Еленев. Среди других участвовавших в вечеринке россиян были: режиссер Филипп Авдеев, актеры Один Байрон, Никита Кукушкин, Светлана Мамрешева, Михаил Поляков, Варвара Шмикова, Гурген Цатурян, певица Ян Ге, композитор Даниил Орлов и балерина Надежда Павлова.

Интересно, что Иван Дорн не выступал на русском языке, а на украинском. Что нельзя сказать о других участниках. Так, актриса Чулпан Хаматова читала стихи на русском языке (в Германии!), в то время как на экране транслировали эти же строки, но на английском языке.

Относительно политической позиции организатора концерта Кирилла Серебренникова. Режиссер действительно выступал против войны в Украине, однако вместе с тем призывал помогать семьям оккупантов, которые убивают и насилуют мирных украинских граждан. Серебренников также защищает русскую культуру, говоря, какая она хорошая и "против всего плохого". При этом режиссер не упоминает своих коллег из РФ, которые были репрессированы или отправлены за решетку из-за антивоенных высказываний и действий.

Известно, что Иван Дорн уже давно стал "голубем мира" при желании сесть на несколько стульев. Он отказывается приезжать выступать в Украину, но одновременно ни ногой – в Россию. Однако с радостью и смело поет перед россиянами в Казахстане и других азиатских и европейских странах, куда они свободно могут приехать.

Ранее OBOZ.UA писал, что экс-подопечный Ивана Дорна на "Голосе страны" прошелся по певцу из-за неоднозначной позиции. По его словам, артист "переиграл с собственной свободой", ведь до сих пор не определился с ценностями.

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