Иван Дорн надел в Каннах футболку с украинским мотивом. Фото

Украинский исполнитель Иван Дорн на Каннском кинофестивале появился в одежде украинских дизайнеров. На его футболке виднелась надпись "Galya Carries Water", что в переводе означает "Несе Галя воду".

На сайте украинского бренда JUL говорится, что стоимость футболки со словами из народной песни достигает 899 гривен. Соответствующие снимки с мероприятия певец опубликовал в своем Instagram (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

В этом наряде музыкант пришел на премьеру российской драмы "Петровы в гриппе". Он позировал в компании российских актеров.

Видео дня

В киноленте кадр с участием Ивана Дорна длится 18 минут при общем хронометраже 2 часа 25 минут. Позднее экранизация фильма планируется в Европе. Про украинский прокат картины режиссера Кирилла Серебренникова пока не сообщается.

Коротко о знаменитости:

Иван Дорн – украинский певец, музыкант, автор песен, продюсер, диджей, актер и телеведущий. Основатель и директор студии звукозаписи Masterskaya. Бывший участник группы "Пара нормальных".

Сольную карьеру артист начал в 2010 году. Его композиции "Стыцамэн", "Бигуди", "Северное сияние" стали настоящими хитами, которые не сдавали позиций на протяжении нескольких лет.

В 2013 году исполнитель женился на своей однокласснице Анастасии Новиковой. В 2014 у пары родилась дочь Василиса, а в 2015 – сын Иван.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Иван Дорн поехал в Россию и засветился в "Вечернем Урганте". Он рассказал о выходе нового сингла, а также продемонстрировал музыкальное выступление.