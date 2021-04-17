Иван Дорн поехал в Россию и засветился в "Вечернем Урганте"

Украинский певец и музыкант Иван Дорн стал приглашенным гостем в российском развлекательном ток-шоу "Вечерний Ургант". Он рассказал о выходе нового сингла, а также продемонстрировал музыкальное выступление.

Так, артист поделился, что записывать четвертый альбом он вместе со своей командой поехал в деревню, которая находится в Черниговской области. Они пробыли там несколько недель (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"У одного друга я попросил предоставить мне дом, потому что у меня нет таких комфортных условий. У другого друга я попросил гитары. Поэтому я хочу поблагодарить всех, кто был причастен к записи этого альбома", – сказал певец телеведущему Ивану Урганту.

Коротко о знаменитости:

Иван Дорн – украинский певец, музыкант, автор песен, продюсер, диджей, актер и телеведущий. Основатель и директор студии звукозаписи Masterskaya. Бывший участник группы "Пара нормальных".

Сольную карьеру артист начал в 2010 году. Его композиции "Стыцамэн", "Бигуди", "Северное сияние" стали настоящими хитами, которые не сдавали позиций на протяжении нескольких лет.

В 2013 году исполнитель женился на своей однокласснице Анастасии Новиковой. В 2014 у пары родилась дочь Василиса, а в 2015 – сын Иван.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Дорн и Лобода выступили на дне рождения российского футболиста Смолова. Они стали звездными гостями на празднике и исполнили несколько своих композиций. Сначала выступил Дорн со своей известной песней под названием "Стыцамэн". Затем появилась Светлана Лобода и пожелала имениннику большой и настоящей любви в жизни.