История повторяется. Российский журналист Набутов на примере 'маленьких победоносных войн' ХХ столетия предрек будущее РФ

Известный российский журналист Кирилл Набутов в день вторжения российских войск на украинскую территорию опубликовал видео, в котором на примере "маленьких победоносных войн" ХХ века, описал будущее РФ после войны в Украине. Ролик стал вирусным, и его распространили украинские звезды с подписью "Что ждет Россию".

Соответствующее видео Кирилл Набутов разметил на YouTube-канале "Набутовы". Журналист рассказал, что в прошлом столетии было минимум три случая, когда страна-агрессор устраивала себе "победоносные войны", приведя в пример Японию в 1904 году, Финляндию в 1939 году и Афганистан в 1979 году (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Каждый раз это делалось для того, чтобы "показать всему миру, что мы крутые" и этому предшествовали насущные политические, территориальные и другие вопросы", – сказал журналист.

Видео дня

Первой маленькой "победоносной войной" Набутов назвал бои с японцами в 1904 году, которые в результате Россия проиграла.

"Мы тогда грозились, что желтолицых макак быстро закапаем. В газетах с ума сходили, писали, что японцы слабые, что винтовку поднять не могут, а наши казаки их шапками закидают. И поимели мы там, что японцы весь наш флот потопили", – сказал он.

Вторая так называемая "победоносная война" РФ была в Финляндии в 1939 году, которая также была проиграна.

"Говорили, что "там той Финляндии, на кончике иглы не видать, четыре миллиона населения, да мы силами одного военного округа быстро их тут замочим, а за неделю будем в Хельсинки". И поехали, 100 дней шла война. Чем кончилась? Советская армия каждый день трупами теряла примерно 1200 человек в день. То есть 120 тысяч минимум погибших. А еще примерно 250 тысяч раненых и обмороженных. И в результате ничего не захватили", – рассказал Набутов.

А третья "победоносная война" РФ была с Афганистаном в 1979 году. По словам Набутова, тогда тоже говорили, что "ерунда, пару спецгрупп закинут и быстро сменят власть", после чего страна в Южной Азии станет во владении Советского Союза.

"Почти 10 лет там колупались, 15 тысяч грабов оттуда прилетело. Чем кончилось в результате? Советский Союз в итоге развалился. Вот о чем я думаю, когда смотрю по телевизору, Telegram-каналам и прочим, что происходит в Украине", – подытожил он.

Видео стали распространять украинские звезды, среди которых дизайнер Ольга Навроцкая, певица Оля Полякова и артист Андрей Данилко (Верка Сердючка).

"Будущее мордора, который ничего не учит. Генетически совершенно тупые", – написала Ольга Навроцкая, опубликовавшая видео на личной странице в Instagram, которое собрало почти 50 тысяч просмотров.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что артисты "Дизель Студио" записали эмоциональное видеообращение к беларусским военным, в котором призвали их не идти в Украину с войной.

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