Исполнитель роли Кузьмы Скрябина признался, что готовится присоединиться к ВСУ: какое направление выбрал

Украинский актер Иван Блиндар, исполнивший роль Андрея Кузьменко в фильме "Я, "Победа" и Берлин", признался, что учится военному делу. Артист считает, что в условиях полномасштабной войны следует быть готовым к тому, что придется отправиться на фронт защищать родную землю от российских захватчиков.

Сейчас Блиндар помогает ВСУ как волонтер, однако не исключает, что рано или поздно и самому придется пополнить ряды Вооруженных сил. Своими мыслями он поделился в интервью РБК-Украина, которое вышло на YouTube

"Сейчас такие времена, что надо или ты в ВСУ, или для ВСУ. И третьего не дано. Ну и нужно жить максимально в этих паузах, пока ты донатышь, работаешь на донаты или учишься воевать, или воюешь. Не забывать о жизни", – высказался исполнитель роли Кузьмы Скрябина в ленте по повести легендарного погибшего музыканта.

Недавно Блиндар побывал в Донецкой области, в частности Краматорске и Константиновке. Там он общался с украинскими героями, которым в перспективе планирует показать фильм о Кузьме.

Общение с воинами вдохновило Ивана также подготовиться к службе в ВСУ. Актер говорит, что уже прошел курс по тактической медицине, однако сейчас цель стоит – овладеть управлением дронами.

"Я договорился с ребятами – скинули учебный курс на дрон, на мавик, и пульт мне передал мой одноклассник. Я уже буду понемногу учиться. Как говорится, лучше знать и использовать, чем не знать и обосраться. Плюс FPV еще хочу освоить, но в будущем я бы хотел научиться большие крылья освоить – "Лелеку"... В случае чего, надо быть ко всему готовым", – поделился Блиндар.

Как писал OBOZ.UA, в столице допремьерный показ фильма "Я, "Победа" и Берлин" посетили жена Кузьмы Скрябина – Светлана Бабийчук – и их дочь Барбара. Члены семьи артиста редко выходят в свет и общаются с прессой, но на этот раз сделали исключение, ведь фильм снят по мотивам повести Андрея Кузьменко.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!