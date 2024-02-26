Ирина Шейк постоянно говорит, что она from Russia. Кристи Пономар объяснила, почему известные дома моды работают с россиянками

Известная во всем мире украинская модель Кристи Пономар, которая сотрудничала с люксовыми модными домами Saint Laurent, Prada, Givenchy, Valentino и многими другими, объяснила, что российских моделей для своих показов до сих пор нанимают не сами бренды, а агентства. Это они находят девушек в том числе и в России, привозят их за границу и ведут на кастинги, где не обязательно уточнять свое гражданство. Впрочем, такая схема, конечно, не касается супермодели родом из Челябинской области Ирины Шейк. Ее именитые дизайнеры приглашают на свои показы лично, несмотря на то, что россиянка ни разу не осудила агрессию своей страны и войну в Украине.

Пономар отмечает, что Шейк остается одной из самых успешных моделей всех сезонов. Дизайнеры игнорируют тот факт, что она гордится своим происхождением и никоим образом не способствует окончанию войны в самом сердце Европы. О модельной кухне изнутри Кристи Пономар рассказала в интервью Алексею Суханову для его YouTube-канала.

"Почти никто не отказался от сотрудничества с российскими моделями. Они как делали показы, так и делают. Одна из самых успешных моделей всех сезонов – это Ирина Шейк, которая в каждом интервью не забывает сказать, что она from Russia. Хотя она уже 25 лет живет в Америке, но она не забывает сказать, что на самом деле она русская", – возмущается украинская звезда подиумов.

Пономар досадно от этого факта, но она понимает, что, к сожалению, повлиять на этот процесс и что-то изменить почти нереально. Российских моделей для своих показов, как мы уже заметили, выбирают не бренды, а агентства. То есть даже если сам модный дом имеет принципиальную позицию в этом вопросе, он может не знать о привлечении россиянок к своим показам.

"Это очень сложный вопрос. Потому что виноваты не бренды, которые берут этих девушек на работу, а агентства, которые привозят этих девушек из России и потом показывают брендам. Они никак не могут проверить, откуда ты. Это может быть Маша из России, а на сайте напишут, что это Мэри из Молдовы. Паспорт на кастинге проверять не будут. Проблема в том, что агентства до сих пор берут девушек из России. Подписывают с ними контракты, делают им визы, привозят за границу и затем отправляют на кастинги к брендам. На кастинге могут спросить, откуда ты, но никто не спросит твоего гражданства и не попросит паспорт", – рассказала Кристи.

Шейк, безусловно, – отдельная категория. Ее приглашать брендам на свои показы выгодно, ведь у россиянки известное и влиятельное имя в индустрии, поэтому никто не учитывает ее гражданство, а тем более позицию, точнее ее отсутствие.

Пономар объясняет: "Шейк приглашают уже не через агентство, а как звезду, потому что она из тех топ-моделей, которая на уровне с Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс и другими. Она приобрела свою популярность в 90-х, она 25 лет жила в Голливуде, тусит со всеми дизайнерами. Они к ней относятся, как к подружке. Ее не воспринимают как человека, который для них что-то плохое делает. Она чаще всего участвует в показах своих друзей... Когда сидит этот дизайнер со своей Ириной где-то в Лос-Анджелесе, они пьют свое Просекко и разговаривают о том, как она будет ходить на его показах, а потом они вместе поедут в отпуск, он не думает о том, что в Киеве сегодня прилетела бомба. Он думает о том, что он позовет ее, она знаменитость, у нее много миллионов подписчиков, все запостят, что она была на его показе, у него вырастут из-за этого продажи, вообще очень классная идея, с ней еще классно и весело поехать на море".

Что касается Пономар, то она на работе за границей регулярно пересекается с коллегами из страны-террористки. Уверяет, что никакой коммуникации с ними не поддерживает.

"Никто от этого не застрахован. Я же не выбираю моделей. Какие есть, с такими и работаешь. Мы не общаемся. Я принципиальна в этом вопросе. Есть девушки, которые пытаются как-то пообщаться. Но мне не интересно. Я не знаю, о чем я буду с ними говорить", – поделилась украинская звезда.

Напомним, недавно россиянка приняла участие в фотосессии для журнала Vogue с легендами модного мира, надев бра украинского производства. Ситуация вызвала недовольство и возмущение среди украинцев, ведь Шейк не открещивалась от России и не осуждала ее агрессию, а только раз в начале марта 2022-го призвала помочь Украине.

Ранее в соцсетях модель опубликовала фото с буквой "Z", которое затем удалила из-за хейта. Тем временем украинский бренд Zhilyova Lingerie дал официальный комментарий по поводу скандальной ситуации.

Как писал OBOZ.UA, Шейк также засветилась на обложке американского модного журнала V Magazine. В связи с названием глянца на снимках позади россиянки фигурирует буква V, которая ассоциируется сегодня с военной агрессией РФ и даже считается современной свастикой. Это вызвало возмущение в сети.

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