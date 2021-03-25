Ирина Шейк показала, как выглядела в 20 лет. Фото

Всемирно известная модель Ирина Шейк поделилась с поклонниками фото, сделанным в начале ее карьеры. На нем звезда позировала в 20-летнем возрасте.

Соответствующий снимок Шейк опубликовала на личной странице в Instagram. В кадре она запечатлена в бикини телесного цвета и практически без макияжа (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

"2006 год", – кратко прокомментировала публикацию модель.

Ирина Шейк показала архивное фото Instagram Ирины Шейк

В комментариях фанаты восхитились красотой Шейк, а также отметили, что она ничуть не изменилась.

"Вообще не изменилась. Такая же, как сейчас", "Очень красивая", "Ира с каждым годом все прекраснее", "Королева в любом возрасте", "Огонь", "Идеальная", – написали люди.

Поклонники засыпали звезду комплиментами

Поклонники засыпали звезду комплиментами

Поклонники засыпали звезду комплиментами

Поклонники засыпали звезду комплиментами

Поклонники засыпали звезду комплиментами

Поклонники засыпали звезду комплиментами

Коротко о знаменитости:

Ирина Шейк начала свою карьеру в 2005 году. Сначала она работала моделью в Европе, а затем в США. В 2007 году пришел первый успех – Шейк стала лицом бренда Intimissimi, с которым она сотрудничает до сегодняшних дней, а также снялась для Sports Illustrated Swimsuit Issue.

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