Ким Кардашьян показала, как выглядела в 16 лет. Фото

Американская светская львица и телезвезда Ким Кардашьян поделилась с поклонниками архивным фото, на котором она запечатлена будучи подростком.

Соответствующий снимок знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. На нем Кардашьян позировала на пляже без макияжа (смотрите ниже).

"16-летняя Ким Кардашьян", – лаконично прокомментировала публикацию она.

Меньше чем за сутки фото 16-летней Ким собрало более 3 млн лайков. Поклонники звезды отметили, что она не изменилась с тех пор.

"Всегда роскошная Ким", "Ты была красоткой всю свою жизнь", "Вау, какие губы", "Отлично выглядишь", "Это идеально", "Вообще не изменилась", – написали люди.

Напомним, что Ким Кардашьян – американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель. Участница седьмого сезона проекта "Танцы со звездами" и "Семейство Кардашьян". Жена рэпера и музыкального продюсера Канье Уэста.

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