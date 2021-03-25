Ірина Шейк показала, як виглядала в 20 років. Фото

Юля Ухіна Люди 09:44, 25.03.2021 Оновлено: 10:39, 25.03.2021

Всесвітньо відома модель Ірина Шейк поділилася з шанувальниками фото, зробленим на початку її кар'єри. На ньому зірка позувала у 20-річному віці.

Відповідний знімок Шейк опублікувала на особистій сторінці в Instagram. В кадрі вона зображена в бікіні тілесного кольору і практично без макіяжу (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"2006 рік", – коротко прокоментувала публікацію модель.

Ірина Шейк показала архівне фото
Instagram Ірини Шейк

У коментарях фанати захопилися красою Шейк, а також зазначили, що вона нітрохи не змінилася.

"Взагалі не змінилася. Така ж, як зараз", "Дуже красива", "Іра з кожним роком все прекрасніша", "Королева в будь-якому віці", "Вогонь", "Ідеальна", – написали люди.

Шанувальники засипали зірку компліментами
Шанувальники засипали зірку компліментами
Шанувальники засипали зірку компліментами
Шанувальники засипали зірку компліментами
Шанувальники засипали зірку компліментами
Шанувальники засипали зірку компліментами

Коротко про знаменитість:

Ірина Шейк почала свою кар'єру у 2005 році. Спочатку вона працювала моделлю в Європі, а потім в США. У 2007 році прийшов перший успіх – Шейк стала обличчям бренду Intimissimi, з яким вона співпрацює до сьогодні, а також знялася для Sports Illustrated Swimsuit Issue.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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