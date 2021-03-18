Как Настя Каменских выглядела 12 лет назад: опубликовано фото

В сети показали, как выглядела популярная украинская певица Настя Каменских (NK) 12 лет назад. Фанаты отметили, что ее имидж существенно изменился.

Соответствующее фото опубликовали на странице в Instagram "Зірковий шлях". Внимательные поклонники заявили, что исполнительница сильно изменилась, добавив, что на снимках "совершенное разные люди" (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Так, если на первом кадре Настя Каменских позировала с ярким макияжем, эффектными и массивными украшениями и кокетливым взглядом, то на втором – нежная, блеском в глазах и с минимальным количеством косметики.

"Никогда бы не узнала!", "Совсем на себя не похожа раньше", "Обе красивые фотки", – пишут пользователи в комментариях.

Напомним, Настя Каменских, также известна как NK – украинская певица, актриса, ведущая, судья и наставница украинского вокального шоу "Х-Фактор". Стала известной после участия в дуэте "Потап и Настя", который был создан в 2006 году. Через два года состоялся релиз дебютного альбома "Не пара". В 2017 году Настя прекратила сотрудничество с Mozgi, создала компанию NICE2CU и запустила сольный проект NK. В 2019 году вышла замуж за своего коллегу Алексея Потапенка (Потапа).

Как сообщал OBOZREVATEL, Каменских засветила роскошную фигуру в коротких джинсовых шортах. Также на знаменитости была обтягивающая кофта молочного цвета и белая майка. Свой образ она дополнила аккуратным украшением на шее и легким макияжем.