Ирина Билык заинтриговала ответом на слухи о романе с бывшим мужем Ани Лорак

Народная артистка Украины Ирина Билык, которую заподозрили в романе с бывшим мужем певицы-предательницы Ани Лорак, Муратом Налчаджиоглу, впервые прокомментировала слухи об отношениях с бизнесменом. 54-летняя исполнительница решила не рассекречивать всех деталей своей личной жизни, чтобы оставить определенную интригу, однако отметила: счастлива, что предприниматель есть в ее жизни.

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Об этом знаменитость рассказала в комментарии Fashion Reality TV. Звезда также акцентировала внимание на том, что для нее творчество всегда остается на первом месте.

"Я очень люблю восточных мужчин. Вы знаете, с кем я встречалась, с кем у меня были отношения. И почему-то они все черноволосые, симпатичные, энергичные и очень добрые. Могу сказать одно, раскрывать зрителям все тайны я не могу. Это будет неправильно, потому что главное в моей жизни – это песни, мое творчество", – высказалась артистка.

Однако Ирина Билык не стала отрицать, что все же имеет достаточно близкие взаимоотношения с Муратом Налчаджиоглу. Звезда хочет, чтобы их общение продолжалось и в дальнейшем.

"То, что есть очень приятный человек в моей жизни, Мурат, это однозначно. И мне бы хотелось, чтобы наша дружба продолжалась", – добавила исполнительница.

Напомним, недавно на слухи о романе с артисткой отреагировал и Мурат Налчаджиоглу. По словам бизнесмена, он является искренним фанатом исполнительницы и восхищается ее творчеством, однако их связывает только дружба.

"Ирочка, конечно, богиня. Я считаю, что она легенда украинского шоу-бизнеса, народная артистка Украины. У нас очень близкая дружба на самом деле. Мы очень давно знаем друг друга. Я люблю его как человека, ее творчество. Конечно, у нее роскошный внешний вид", – высказался предприниматель.

Кроме того, бывший муж запроданки отметил, что очень хочет посетить концерт артистки во Дворце "Украина" и не отказался бы провести с ней время за личным ужином.

Стоит отметить: впервые слухи о романе между Ириной Билык и Муратом Налчаджиоглу возникли после того, как артистка посетила мероприятие, организованное бизнесменом в одной из самых дорогих гостиниц Киева. Знаменитость выступила на ивенте со своей популярной композицией "А я пливу у човні", а на сцене рядом с ней танцевал и предприниматель. Позже блогер Богдан Беспалов в своих соцсетях отметил, что после мероприятия Налчаджиоглу подарил певице большой букет цветов, флиртовал с ней и поцеловал в щеку.

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