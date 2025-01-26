'Она богиня': бывший муж предательницы Ани Лорак отреагировал на слухи о романе с Ириной Билык

Бывший муж певицы-предательницы Ани Лорак, которая замалчивает террористическую войну на Родине, бизнесмен Мурат Налчаджиоглу отреагировал на слухи о романтических отношениях с народной артисткой Украины Ириной Билык. По словам 47-летнего предпринимателя, он действительно восхищается певицей, однако их связывает только дружба.

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Об этом экс-избранник запроданки рассказал в комментарии Fashion Reality TV. Он добавил, что является искренним фанатом творчества 54-летней звезды, поскольку каждая ее после "звучит как из души".

"Ирочка, конечно, богиня. Я считаю, что она легенда украинского шоу-бизнеса, народная артистка Украины. У нас очень близкая дружба на самом деле. Мы очень давно знаем друг друга. Я люблю ее как человека, его творчество. Конечно, у него роскошный внешний вид", – высказался бизнесмен.

К тому же, как отметил Мурат Налчаджиоглу, он очень хотел бы попасть на концерт Ирины Билык, который состоится во Дворце "Украина". Он также признался: не отказался бы провести время с артисткой за личным ужином, если она будет не против.

"Ира – шикарная женщина. Каждая ее песня звучит как из души, вы знаете. Конечно, если она согласится, я хотел бы поужинать с Ирой", – сказал предприниматель.

Напомним, слухи о романе между Муратом Налчаджиоглу и Ириной Билык появились после того, как певица посетила мероприятие, что организовал бизнесмен в одной из самых дорогих гостиниц Киева. Звезда исполняла свой популярный хит "А я пливу у човні", а рядом с ней танцевал бывший муж Ани Лорак. В определенный момент знаменитости даже обнялись прямо на сцене.

Вскоре блогер Богдан Беспалов на своем Telegram-канале отметил, что после мероприятия Налчаджиоглу подарил певице большой букет цветов, флиртовал с ней и поцеловал в щеку.

"Зачем ему роман с Билык? По слухам, из Мурата будут лепить политический проект и аудитория большой звезды прекрасно вписывается, как потенциальный электорат. Настолько льстит, что ивент своей компании, по слухам, он организовал специально для нее – весь коридор был в портретах Билык" , – допустил интернет-деятель.

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