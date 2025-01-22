УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Алина Гросу назвала причину, почему не показывает своего мужа-российского актера

Анастасия Какун
Люди
2 минуты
795
Алина Гросу назвала причину, почему не показывает своего мужа-российского актера

Украинская певица Алина Гросу, которая с 2022 года переехала в Соединенные Штаты Америки, рассекретила, почему не делится с поклонниками общими кадрами со своим мужем, российским актером Романом Полянским. По словам исполнительницы, они с избранником никогда не пытались скрываться от общественности, однако показывать его в соцсетях артистка не хочет, чтобы не спровоцировать проблемы в отношениях.

Видео дня

Кроме того, как отметила 29-летняя знаменитость, ее избранник вообще не публикует свою жизнь в информационном пространстве, ведь у него нет личных аккаунтов. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram, отвечая на вопросы фанатов.

Алина Гросу назвала причину, почему не показывает своего мужа-российского актера

"Если вам честно сказать, то мы специально не скрываемся. Есть куча фото у людей с нами. Мы не отказываемся фотографироваться. Только в своих соцсетях я ничего не выкладываю. Потому что обычно, как раньше постила когда-то кого-то, то начинались волны в отношениях", – объяснила певица.

Один из ценителей творчества Алины Гросу поинтересовался, не планирует ли она выпустить украиноязычную песню вместе с Романом Полянским. Артистка решила оставить определенную интригу и не дала четкого ответа на вопрос, а просто оставила несколько смайликов.

Алина Гросу назвала причину, почему не показывает своего мужа-российского актера

Напомним, что первое время Алина Гросу пыталась скрывать своего избранника от общественности. Весной 2024 года артистка намекнула поклонникам, что второй раз связала себя узами брака. Она показала фото в свадебном платье, однако лицо любимого вырезала. Детали личной жизни исполнительницы оставались тайной, пока ее подруга не раскрыла некоторые подробности.

"Дело в том, что он достаточно известный и медийный в Украине. Она не хочет этим браком делать его еще более известным, ведь в паре в отношениях постоянно есть "конкуренция". Он достаточно властный мужчина, она тоже с характером. Супруги спорят о том, кто будет главой семьи. Поэтому сейчас Гросу не спешит выводить его из тени", – отметила информатор.

Алина Гросу назвала причину, почему не показывает своего мужа-российского актера

Вскоре в сети появились подозрения, что мужем звезды стал Роман Полянский. Они вместе засветились на званом ужине у мэра Нью-Йорка. После мероприятия в соцсетях госпожи посла по правам человека и устойчивому развитию в Экономическом и социальном совете ООН Симы Каретной появилась фотография с парой, в подписи которой она назвала актера "спутником Алины Гросу по жизни".

Алина Гросу назвала причину, почему не показывает своего мужа-российского актера

В феврале 2024-го певица снова показалась с Романом Полянским в одном из ресторанов. На видео, что появилось в соцсетях блоггера Богдана Беспалова, можно увидеть, как пара сидит за столом в компании друзей. Возможно, на запись попал момент празднования дня рождения артиста, что было 9 ноября.

Ранее OBOZ.UA писал, что Алина Гросу рассказала, сколько килограммов набрала в Украине и как работает над своим телом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!