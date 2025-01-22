Алина Гросу назвала причину, почему не показывает своего мужа-российского актера

Украинская певица Алина Гросу, которая с 2022 года переехала в Соединенные Штаты Америки, рассекретила, почему не делится с поклонниками общими кадрами со своим мужем, российским актером Романом Полянским. По словам исполнительницы, они с избранником никогда не пытались скрываться от общественности, однако показывать его в соцсетях артистка не хочет, чтобы не спровоцировать проблемы в отношениях.

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Кроме того, как отметила 29-летняя знаменитость, ее избранник вообще не публикует свою жизнь в информационном пространстве, ведь у него нет личных аккаунтов. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram, отвечая на вопросы фанатов.

"Если вам честно сказать, то мы специально не скрываемся. Есть куча фото у людей с нами. Мы не отказываемся фотографироваться. Только в своих соцсетях я ничего не выкладываю. Потому что обычно, как раньше постила когда-то кого-то, то начинались волны в отношениях", – объяснила певица.

Один из ценителей творчества Алины Гросу поинтересовался, не планирует ли она выпустить украиноязычную песню вместе с Романом Полянским. Артистка решила оставить определенную интригу и не дала четкого ответа на вопрос, а просто оставила несколько смайликов.

Напомним, что первое время Алина Гросу пыталась скрывать своего избранника от общественности. Весной 2024 года артистка намекнула поклонникам, что второй раз связала себя узами брака. Она показала фото в свадебном платье, однако лицо любимого вырезала. Детали личной жизни исполнительницы оставались тайной, пока ее подруга не раскрыла некоторые подробности.

"Дело в том, что он достаточно известный и медийный в Украине. Она не хочет этим браком делать его еще более известным, ведь в паре в отношениях постоянно есть "конкуренция". Он достаточно властный мужчина, она тоже с характером. Супруги спорят о том, кто будет главой семьи. Поэтому сейчас Гросу не спешит выводить его из тени", – отметила информатор.

Вскоре в сети появились подозрения, что мужем звезды стал Роман Полянский. Они вместе засветились на званом ужине у мэра Нью-Йорка. После мероприятия в соцсетях госпожи посла по правам человека и устойчивому развитию в Экономическом и социальном совете ООН Симы Каретной появилась фотография с парой, в подписи которой она назвала актера "спутником Алины Гросу по жизни".

В феврале 2024-го певица снова показалась с Романом Полянским в одном из ресторанов. На видео, что появилось в соцсетях блоггера Богдана Беспалова, можно увидеть, как пара сидит за столом в компании друзей. Возможно, на запись попал момент празднования дня рождения артиста, что было 9 ноября.

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