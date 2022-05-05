Ирина Билык рассказала о 'развлечениях' россиян в ее доме под Киевом: плавали в бассейне, уничтожали аппаратуру и фото

Известная украинская певица, в доме которой месяц жили российские оккупанты Ирина Билык, детально рассказала о происходящем в ее жилье под Киевом. Артистка поведала о зверствах и безответственности захватчиков, которые уничтожили ее имущество в селе Березовка.

По словам исполнительницы в программе "Ранок з Україною", свой дом она покинула в первый день войны, когда рядом упала бомба. Звезда выехала вместе с пятилетнем сыном Табризом, так как сразу почувствовала неладное. Все же артистка надеялась, что сможет видеть, что происходит в жилье, но через неделю там уже не было электричества (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Из чата жителей коттеджного городка Билык узнала, что в поселок зашли российские войска, которые выгнали местных и заставили их не закрывать свои дома. Более того, оккупанты пригрозили тем, что будут выбивать двери.

"Они поселились в доме и ели все, что только могли. Мой помощник попал в жилье больше, чем через месяц. По его словам, захватчики и плавали в бассейне, и ломали аппаратуру, и портили вещи и даже фото из детства", – со слезами на глазах рассказала певица.

Билык добавила, что младший сын по дороге из дома из-за войны просил Бога спасти людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Билык поделилась переживаниями по поводу того, что в ее доме жили российские оккупанты. По словам звезды, сейчас она не может вернуться туда.