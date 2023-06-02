'Экс-холостяк' Иракли Макацария впервые стал отцом: счастливые родители рассекретили пол и имя ребенка

Главный герой шестого сезона романтического шоу "Холостяк" на СТБ Иракли Макацария 2 июня впервые стал отцом. Его 21-летняя супруга Лиза Чичуа подарила 38-летнему бизнесмену сына. Молодого папу встретили друзья у роддома, он не смог сдержать слез счастья.

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Радостную новость Макацария сообщил в своих Instagram-stories. На видео грузин предстал в больничном халате, потому, вполне вероятно, что он присутствовал во время родов любимой. Новорожденного мальчика назвали Гиорги (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Только в начале мая супруги поделились с поклонниками, что они скоро станут родителями. Чичуа и Макацария долго скрывали эту новость, но самые внимательные фолловеры знали о скором пополнении еще 14 февраля 2023 года. Тогда Иракли поздравил Лизу со Днем всех влюбленных и продемонстрировал ее округлившийся животик.

Перед родами молодая мама опубликовала серию снимков в личном блоге, где сарафаном подчеркнула свои прекрасные формы. Брюнетка не написала, на каком месяце беременности находится, но фанаты были уверены, уже совсем скоро она встретит потомка.

Стоит напомнить, 23 июля 2022 года Иракли Макацария женился на Лизе. Влюбленные сыграли пышную грузинскую свадьбу. Девушка, которая на 17 лет младше своего спутника, выбрала платье необычного дизайна, а экс-холостяк предстал в классическом черном костюме, белой рубашке и с бабочкой.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Ксения Мишина рассказала о воспитании ее единственного сына Платона. Мальчик до 7 лет жил с родителями актрисы в Крыму, так как ей нужно было обеспечивать семью. После артистка забрала наследника к себе и нашла ему няню.

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