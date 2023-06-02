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"Экс-холостяк" Иракли Макацария впервые стал отцом: счастливые родители рассекретили пол и имя ребенка

Виктория Ряполова
Люди
2 минуты
4,0 т.
'Экс-холостяк' Иракли Макацария впервые стал отцом: счастливые родители рассекретили пол и имя ребенка

Главный герой шестого сезона романтического шоу "Холостяк" на СТБ Иракли Макацария 2 июня впервые стал отцом. Его 21-летняя супруга Лиза Чичуа подарила 38-летнему бизнесмену сына. Молодого папу встретили друзья у роддома, он не смог сдержать слез счастья. 

Видео дня

Радостную новость Макацария сообщил в своих Instagram-stories. На видео грузин предстал в больничном халате, потому, вполне вероятно, что он присутствовал во время родов любимой. Новорожденного мальчика назвали Гиорги (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца). 

Только в начале мая супруги поделились с поклонниками, что они скоро станут родителями. Чичуа и Макацария долго скрывали эту новость, но самые внимательные фолловеры знали о скором пополнении еще 14 февраля 2023 года. Тогда Иракли поздравил Лизу со Днем всех влюбленных и продемонстрировал ее округлившийся животик. 

"Экс-холостяк" Иракли Макацария впервые стал отцом: счастливые родители рассекретили пол и имя ребенка

Перед родами молодая мама опубликовала серию снимков в личном блоге, где сарафаном подчеркнула свои прекрасные формы. Брюнетка не написала, на каком месяце беременности находится, но фанаты были уверены, уже совсем скоро она встретит потомка.

"Экс-холостяк" Иракли Макацария впервые стал отцом: счастливые родители рассекретили пол и имя ребенка
"Экс-холостяк" Иракли Макацария впервые стал отцом: счастливые родители рассекретили пол и имя ребенка

Стоит напомнить, 23 июля 2022 года Иракли Макацария женился на Лизе. Влюбленные сыграли пышную грузинскую свадьбу. Девушка, которая на 17 лет младше своего спутника, выбрала платье необычного дизайна, а экс-холостяк предстал в классическом черном костюме, белой рубашке и с бабочкой. 

Ранее OBOZREVATEL писал, что Ксения Мишина рассказала о воспитании ее единственного сына Платона. Мальчик до 7 лет жил с родителями актрисы в Крыму, так как ей нужно было обеспечивать семью. После артистка забрала наследника к себе и нашла ему няню. 

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