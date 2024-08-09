Интервью Мадонны в 1994 году шокировало публику: поп-дива ругалась, курила в эфире и делала непристойные предложения. Архивное видео

Интервью легендарной поп-дивы Мадонны с ведущим Дэвидом Леттерманом в 1994 году шокировало фанатов певицы и до сих пор поражает новоиспеченных поклонников, несмотря на прошедшие 30 лет. Беседа вошла в историю телевидения после того, как артистка выругалась четырнадцать раз, что сделало это ток-шоу в США с величайшей цензурой.

Видео дня

В течение всего разговора певица, которой тогда было 35 лет, курила сигару, выкрикивали оскорбительные слова – и даже сняла свое нижнее белье. Ее поведение возмутило зрителей, которые массово жаловались в Федеральную комиссию связи, пишет Metro.

Поцелуй фанату

В начале интервью 47-летний Леттерман сказал Мадонне поцеловать в лоб парня из аудитории, чтобы он "потерял сознание". Почтительно отклонив странную просьбу, гостья твердо подчеркнула: "Я не могу". Затем ведущий похвалил артистку за то, что она не подверглась давлению.

Нижнее белье в качестве подарка

Однако Мадонна решила удивить журналиста: она подарила Леттерману пару своих трусиков, призвав "понюхать их". Будучи озадаченным, ведущий вздохнул, а затем, вероятно, выбросил белье в мусорку вне камеры.

Рекламная пауза

Во время интервью можно было увидеть, как Леттерман практически отсчитывал минуты до рекламной паузы, но Мадонна попыталась помешать плану. Она сначала отказалась переходить к рекламе, сказав: "Я не думаю, что мы должны когда-нибудь выключаться для рекламы, давайте будем просто продолжать записывать каждую секунду". В конце концов, на экраны включили рекламный ролик.

Туалетные разговоры

Леттерман поинтересовался поразительными трансформациями артистки, однако тема снова зашла в тупик. Вместо того чтобы обсуждать свои эпические перевоплощения, Мадонна закрыла его вопрос и начала говорить о том, что она мочится в душе. "Нет, серьезно, мочиться в душе – это очень хорошо, это помогает в борьбе с грибком стопы, – настаивала поп-звезда. – Моча – это как антисептик".

Странные намеки

Когда диалог затронул баскетбол и Национальную баскетбольную ассоциацию США (НБА), мегазвезда продолжила беседу в странной манере. "Этот микрофон очень длинный", – соблазнительно сказала Мадонна, а затем добавила: "Кстати, об НБА... Извините, что я всегда туда хожу".

Леттерман также спросил Мадонну о ее пирсинге в носу и о том, было ли больно, "когда тебе вставляли эту штуку в нос". Смеясь, певица пошутила: "Я думала, что вы спросите меня, болело ли что-нибудь другое..."

Обмен оскорблениями

Неожиданно Мадонна осмотрела Леттермана с ног до головы и спросила, не являются ли его волосы "ковриком", намекая, что это парик. Ведущий подхватил "игру" артистки и в ответ назвал ее прическу "шапочкой для плавания", ведь пряди звезды были причесаны назад. Позже Мадонна спросила Леттермана, есть ли у него девушка. Когда он ответил утвердительно, она не смогла скрыть своего шока.

Мадонна отказалась покидать шоу

Можно было бы подумать, что Мадонна отчаянно будет пытаться закончить интервью, но она отказалась покинуть студию. Когда Леттерман завершил 20-минутное интервью, она не сдвинулась с места и сказала аудитории, что "все еще будет здесь" и "никуда не уйдет".

Продюсер Дэниел Келлисон вспоминал в статье для Grantland, что ему было поручено "избавиться" от Мадонны. Объясняя свой метод, он сказал: "Я вышел на сцену и громко сказал: "Поздоровайся с аудиторией". Мадонна помахала рукой, я взял ее за руку, словно помогал ей подняться – и я действительно слегка подтянул ее вверх. И над оркестром я снова громко сказал: "Попрощайся..." Она растерянно махнула рукой. Все еще держа ее за руку, я повел ее со сцены".

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Тарас Цымбалюк поразил подробностями хамского поведения малоизвестных актеров на работе:: "Чай выливали на ассистента".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!