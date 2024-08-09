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Интервью Мадонны в 1994 году шокировало публику: поп-дива ругалась, курила в эфире и делала непристойные предложения. Архивное видео

Карина Вишнякова
Люди
4 минуты
1,1 т.
Интервью Мадонны в 1994 году шокировало публику: поп-дива ругалась, курила в эфире и делала непристойные предложения. Архивное видео

Интервью легендарной поп-дивы Мадонны с ведущим Дэвидом Леттерманом в 1994 году шокировало фанатов певицы и до сих пор поражает новоиспеченных поклонников, несмотря на прошедшие 30 лет. Беседа вошла в историю телевидения после того, как артистка выругалась четырнадцать раз, что сделало это ток-шоу в США с величайшей цензурой.

Видео дня

В течение всего разговора певица, которой тогда было 35 лет, курила сигару, выкрикивали оскорбительные слова – и даже сняла свое нижнее белье. Ее поведение возмутило зрителей, которые массово жаловались в Федеральную комиссию связи, пишет Metro.

Поцелуй фанату

Интервью Мадонны в 1994 году шокировало публику: поп-дива ругалась, курила в эфире и делала непристойные предложения. Архивное видео

В начале интервью 47-летний Леттерман сказал Мадонне поцеловать в лоб парня из аудитории, чтобы он "потерял сознание". Почтительно отклонив странную просьбу, гостья твердо подчеркнула: "Я не могу". Затем ведущий похвалил артистку за то, что она не подверглась давлению.

Нижнее белье в качестве подарка

Интервью Мадонны в 1994 году шокировало публику: поп-дива ругалась, курила в эфире и делала непристойные предложения. Архивное видео

Однако Мадонна решила удивить журналиста: она подарила Леттерману пару своих трусиков, призвав "понюхать их". Будучи озадаченным, ведущий вздохнул, а затем, вероятно, выбросил белье в мусорку вне камеры.

Рекламная пауза

Интервью Мадонны в 1994 году шокировало публику: поп-дива ругалась, курила в эфире и делала непристойные предложения. Архивное видео

Во время интервью можно было увидеть, как Леттерман практически отсчитывал минуты до рекламной паузы, но Мадонна попыталась помешать плану. Она сначала отказалась переходить к рекламе, сказав: "Я не думаю, что мы должны когда-нибудь выключаться для рекламы, давайте будем просто продолжать записывать каждую секунду". В конце концов, на экраны включили рекламный ролик.

Туалетные разговоры

Интервью Мадонны в 1994 году шокировало публику: поп-дива ругалась, курила в эфире и делала непристойные предложения. Архивное видео

Леттерман поинтересовался поразительными трансформациями артистки, однако тема снова зашла в тупик. Вместо того чтобы обсуждать свои эпические перевоплощения, Мадонна закрыла его вопрос и начала говорить о том, что она мочится в душе. "Нет, серьезно, мочиться в душе – это очень хорошо, это помогает в борьбе с грибком стопы, – настаивала поп-звезда. – Моча – это как антисептик".

Странные намеки

Интервью Мадонны в 1994 году шокировало публику: поп-дива ругалась, курила в эфире и делала непристойные предложения. Архивное видео

Когда диалог затронул баскетбол и Национальную баскетбольную ассоциацию США (НБА), мегазвезда продолжила беседу в странной манере. "Этот микрофон очень длинный", – соблазнительно сказала Мадонна, а затем добавила: "Кстати, об НБА... Извините, что я всегда туда хожу".

Леттерман также спросил Мадонну о ее пирсинге в носу и о том, было ли больно, "когда тебе вставляли эту штуку в нос". Смеясь, певица пошутила: "Я думала, что вы спросите меня, болело ли что-нибудь другое..."

Обмен оскорблениями

Интервью Мадонны в 1994 году шокировало публику: поп-дива ругалась, курила в эфире и делала непристойные предложения. Архивное видео

Неожиданно Мадонна осмотрела Леттермана с ног до головы и спросила, не являются ли его волосы "ковриком", намекая, что это парик. Ведущий подхватил "игру" артистки и в ответ назвал ее прическу "шапочкой для плавания", ведь пряди звезды были причесаны назад. Позже Мадонна спросила Леттермана, есть ли у него девушка. Когда он ответил утвердительно, она не смогла скрыть своего шока.

Мадонна отказалась покидать шоу

Интервью Мадонны в 1994 году шокировало публику: поп-дива ругалась, курила в эфире и делала непристойные предложения. Архивное видео

Можно было бы подумать, что Мадонна отчаянно будет пытаться закончить интервью, но она отказалась покинуть студию. Когда Леттерман завершил 20-минутное интервью, она не сдвинулась с места и сказала аудитории, что "все еще будет здесь" и "никуда не уйдет".

Интервью Мадонны в 1994 году шокировало публику: поп-дива ругалась, курила в эфире и делала непристойные предложения. Архивное видео

Продюсер Дэниел Келлисон вспоминал в статье для Grantland, что ему было поручено "избавиться" от Мадонны. Объясняя свой метод, он сказал: "Я вышел на сцену и громко сказал: "Поздоровайся с аудиторией". Мадонна помахала рукой, я взял ее за руку, словно помогал ей подняться – и я действительно слегка подтянул ее вверх. И над оркестром я снова громко сказал: "Попрощайся..." Она растерянно махнула рукой. Все еще держа ее за руку, я повел ее со сцены".

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