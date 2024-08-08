'Чай выливали на ассистента': Тарас Цымбалюк поразил, как малоизвестные актеры по-хамски ведут себя на работе

Украинский актер Тарас Цымбалюк, снявшийся в десятках известных кинопроектов, поразил тем, как ведут себя некоторые его менее известные коллеги на работе. Секс-символ украинского кино заявил, что "миллион раз" видел, когда артисты зазнавались и по-хамски обращались с работниками на студии.

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Бывало, что и к Цимбалюку такие "звезды" относились неуважительно. Об этом он рассказал в новом интервью Алине Шаманской на YouTube.

Звезда "Спіймати Кайдаша" начал с того, что концентрация драматичности и киношности в украинском шоу-бизнесе очень высока. Он привел в пример, как на проекте "Танцы со звездами" стал свидетелем, что артисты "живут в своем кино".

"У них по 40 гримеров. Чего ты вы***ваешься? Хочется у каждого это спросить. Но много людей адекватных. Когда с ними начинаешь разговаривать, они становятся нормальными людьми. Мне очень трудно оправдать, когда человек вы***вается. Когда он после 2 сериалов уже ходит и через раз с тобой здоровается. Это просто смешно", – сказал Цымбалюк

В разговоре говорилось именно о показательном превосходстве и наглости некоторых знаменитостей. К примеру, когда звезда может позволить себе оскорбить гримера или другого человека на площадке.

"Я видел миллион раз такое. Какой-то чай принесли, он выливался в лицо ассистенту. Мне так стыдно было", – признался актер.

Он считает, что с артистами, которые зазнались, не нужно проводить воспитательные беседы или делать им замечания. Цымбалюк уверен, что их следует просто игнорировать и не соглашаться на сотрудничество в будущем.

Ранее OBOZ.UA показал скандальное видео с участием Тараса Цымбалюка и блогера Анны Ахлим. На всех публикациях не заиграла ни одна украиноязычная песня. Только российский аккомпанемент. О реакции актера читайте по ссылке.

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