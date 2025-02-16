Инсайдеры раскрыли особые требования Чарльза III к королевским слугам

76-летний король Великобритании Чарльз III имеет ряд достаточно особых требований к своим слугам. По словам инсайдеров, которые долгое время работали на монарха, Его Высочество обращает внимание даже на малейшие бытовые мелочи, поэтому они должны тщательно заботиться о том, чтобы подать ему правильную чашку или достаточно хорошо почистить обувь.

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Об этом источники рассказали в комментарии для книги королевского эксперта Тома Квинна "Да, дамы: Тайная жизнь королевских слуг", пишет Daily Mail. Отмечается, что из-за своего взрывного характера наследник Елизаветы II может рассердиться на работников из-за несоблюдения четких приказов.

"Чарльз и Камилла хорошо относятся к своим подчиненным, но очень часто можно почувствовать, что они лучше никогда не будут летать самолетом, чем пригласят вас выпить с ними чая", – заметил инсайдер.

По словам бывших королевских слуг, Чарльз III достаточно требователен к своим работникам. Его Высочество имеет особое отношение ко многим вещам, поэтому неоднократно терял контроль над собой и срывался на подчиненных из-за тех или иных нарушений. Однако, по словам источников, монарх быстро отдает себе отчет, что ведет себя неправильно.

"У Чарльза бывают небольшие вспышки раздражения на персонал. Возможно, ему не подали какую-то конкретную чашку, не отполировали идеально обувь и не выдавили зубную пасту на щетку именно так, как он любит. Он может выйти из себя менее чем за секунду, но обычно быстро об этом жалеет", – рассказал бывший королевский слуга.

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