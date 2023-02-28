newspaper
img

Мама Илона Маска, которая активно поддерживала Украину, выступит на форуме в Дубае вместе с россиянкой-путинисткой

Анна Кравчук
Люди
3 минуты
366
Мама Илона Маска, которая активно поддерживала Украину, выступит на форуме в Дубае вместе с россиянкой-путинисткой

Модель, писательница и мать основателя американских компаний SpaceX и Tesla Илона Маска, 74-летняя Мэй Маск появится на женском форуме в Дубае, где разделит сцену с гражданками России, среди которых будут и фанатки путинского режима. В частности, речь идет о блогере, которую считают инфоцыганкой, Елене Блиновской. Накануне, 23 февраля, она благодарила оккупантов, которые разрушают украинские города и убивают мирных людей, за их деятельность на передовой. 

Видео дня

Эта новость стала неожиданностью для многих пользователей сети, поскольку Маск всегда открыто выступала за Украину в войне с Россией, призывала поддерживать ВСУ и всячески помогать украинскому народу. На появление модели на форуме, который, вероятно, организовывают "россияне для россиян", обратила внимание украинская издательница Полина Неня на своей странице в Facebook.

Размещала украинка подобный пост и в Instagram, однако публикация была поспешно удалена самой соцсетью. 

Неня обратила внимание на событие, которое запланировано на 7 марта этого года. На афише, опубликованной на официальном сайте Дубайской оперы, где и состоится конференция, помимо Маск, можно увидеть российскую модель Наталью Водянову и актрису Ренату Литвинову, которая после начала полномасштабной войны покинула РФ. 

Мама Илона Маска, которая активно поддерживала Украину, выступит на форуме в Дубае вместе с россиянкой-путинисткой

Что интересно, на официальном сайте Елену Блиновскую на афише размещать не стали. Якобы это было условие Литвиновой, которая не хотела "находиться рядом" с путинисткой. Тем не менее, об участии инфоцыганки в конференции актриса знает. 

Мама Илона Маска, которая активно поддерживала Украину, выступит на форуме в Дубае вместе с россиянкой-путинисткой

В своих соцсетях Блиновская анонсировала событие, показав уже другую афишу – со своим лицом. Там она позирует в компании Мэй Маск и других россиянок. 

Мама Илона Маска, которая активно поддерживала Украину, выступит на форуме в Дубае вместе с россиянкой-путинисткой

Стоит отметить, что перед тем, как похвастаться своим будущим выступлением в Арабских Эмиратах, Блиновская опубликовала пост-поздравление "защитников отечества". 

"Патриотка" написала, что россияне на передовой делают все возможное, "чтобы в мире было больше света". 

Мама Илона Маска, которая активно поддерживала Украину, выступит на форуме в Дубае вместе с россиянкой-путинисткой

"Сегодня в Киеве невозможно заработать на выступлениях, но щедрый гонорар теперь можно получить, выступая в кругу сильно "неоднозначных" русских. Хороший pr-агент в течение 10 минут сможет взвесить все репутационные риски – как можно сегодня выступать на одной сцене с женщиной, которая 23 февраля написала послание русским убийцам, насилующим украинских женщин и детей, жестоко убивающих мирное население Украины", – прокомментировала Полина Неня.

Мама Илона Маска, которая активно поддерживала Украину, выступит на форуме в Дубае вместе с россиянкой-путинисткой

Издательница уверена, что этот форум организовывают "русские для русских", поскольку большая часть спикеров – это граждане РФ. Кроме того, россиянам, у которых нет возможности оплатить билеты на мероприятие картами Visa и Mastercard, предлагают другие варианты.

Мама Илона Маска, которая активно поддерживала Украину, выступит на форуме в Дубае вместе с россиянкой-путинисткой

Напомним, в апреле 2022 года Мэй Маск опубликовала обращение к народу Украины в украинской озвучке. Она призвала своих поклонников и всех неравнодушных поддерживать ВСУ.

Также OBOZREVATEL писал, что в марте Мэй призывала НАТО закрыть небо над Украиной. Она показала "счастливые воспоминания" о Киеве. 

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!