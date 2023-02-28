Мама Илона Маска, которая активно поддерживала Украину, выступит на форуме в Дубае вместе с россиянкой-путинисткой

Модель, писательница и мать основателя американских компаний SpaceX и Tesla Илона Маска, 74-летняя Мэй Маск появится на женском форуме в Дубае, где разделит сцену с гражданками России, среди которых будут и фанатки путинского режима. В частности, речь идет о блогере, которую считают инфоцыганкой, Елене Блиновской. Накануне, 23 февраля, она благодарила оккупантов, которые разрушают украинские города и убивают мирных людей, за их деятельность на передовой.

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Эта новость стала неожиданностью для многих пользователей сети, поскольку Маск всегда открыто выступала за Украину в войне с Россией, призывала поддерживать ВСУ и всячески помогать украинскому народу. На появление модели на форуме, который, вероятно, организовывают "россияне для россиян", обратила внимание украинская издательница Полина Неня на своей странице в Facebook.

Размещала украинка подобный пост и в Instagram, однако публикация была поспешно удалена самой соцсетью.

Неня обратила внимание на событие, которое запланировано на 7 марта этого года. На афише, опубликованной на официальном сайте Дубайской оперы, где и состоится конференция, помимо Маск, можно увидеть российскую модель Наталью Водянову и актрису Ренату Литвинову, которая после начала полномасштабной войны покинула РФ.

Что интересно, на официальном сайте Елену Блиновскую на афише размещать не стали. Якобы это было условие Литвиновой, которая не хотела "находиться рядом" с путинисткой. Тем не менее, об участии инфоцыганки в конференции актриса знает.

В своих соцсетях Блиновская анонсировала событие, показав уже другую афишу – со своим лицом. Там она позирует в компании Мэй Маск и других россиянок.

Стоит отметить, что перед тем, как похвастаться своим будущим выступлением в Арабских Эмиратах, Блиновская опубликовала пост-поздравление "защитников отечества".

"Патриотка" написала, что россияне на передовой делают все возможное, "чтобы в мире было больше света".

"Сегодня в Киеве невозможно заработать на выступлениях, но щедрый гонорар теперь можно получить, выступая в кругу сильно "неоднозначных" русских. Хороший pr-агент в течение 10 минут сможет взвесить все репутационные риски – как можно сегодня выступать на одной сцене с женщиной, которая 23 февраля написала послание русским убийцам, насилующим украинских женщин и детей, жестоко убивающих мирное население Украины", – прокомментировала Полина Неня.

Издательница уверена, что этот форум организовывают "русские для русских", поскольку большая часть спикеров – это граждане РФ. Кроме того, россиянам, у которых нет возможности оплатить билеты на мероприятие картами Visa и Mastercard, предлагают другие варианты.

Напомним, в апреле 2022 года Мэй Маск опубликовала обращение к народу Украины в украинской озвучке. Она призвала своих поклонников и всех неравнодушных поддерживать ВСУ.

Также OBOZREVATEL писал, что в марте Мэй призывала НАТО закрыть небо над Украиной. Она показала "счастливые воспоминания" о Киеве.

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