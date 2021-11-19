Индира Ганди: история успеха "железной леди" Индии и ошибка, которая стоила ей жизни

В пятницу, 19 ноября исполняется ровно 104 года со дня, когда родилась Индира Ганди – первая и единственная женщина – премьер-министр Индии. Этот пост принадлежал ей в общей сложности 15 лет.

Во времена ее правительства бывшая колония Великобритании, страдавшая от бедности и голода, вышла на путь успеха. В день рождения Индиры Ганди OBOZREVATEL предлагает вспомнить, каким был ее путь.

Индиру Ганди называют "железной леди" Индии и женщиной-премьером, которая задала стране курс на успех. Так, в 1966 году, когда она возглавила правительство, Индия уже два десятка лет была независимой, но серьезно отставшей от остального мира.

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Ганди стала первой, кто бросил вызов кастам, которые жестко разделяли общество на "высших" и "низших" и которые были корнем нищеты в стране. Нарушив предписания, она сама вышла замуж за мужчину, который был ниже ее в социальной иерархии. На посту премьера она поощряла к этому всю Индию.

Став во главе правительства, Ганди первым делом приняла решение о национализации банков, ограничении дохода для граждан и корпораций, а также о земельной реформе.

В Индии такая политика оказалась эффективной – если до этого население голодало, то теперь не только смогло обеспечивать себя продовольствием, но и получать прибыль от экспорта.

А всенародную любовь Индире Ганди принесла победа над Пакистаном. Когда последний нанес авиаудары по военным базам Индии, премьер не стала отвечать зеркально. Она помогла отделиться от Пакистана его восточным регионам, которые давно боролись за независимость. Так появился Бангладеш.

Ганди была умелым игроком в международной политике. В холодной войне между США и СССР она сохраняла нейтралитет, но как только советские войска вошли в Афганистан, поддержала позицию американцев.

В то же время не все инициативы Ганди были популярны, такие как, в частности, принудительная стерилизация бедных, снос домов убогих в Дели, ограничение политических свободы и закрытие всех оппозиционных газет.

Кроме того, Индиру Ганди обвиняли в фальсификации выборов в индийский парламент, благодаря которым она заняла пост премьер-министра во второй раз.

Второй срок правления Ганди оказался омрачен конфликтом с сикхами – представителей этнорелигиозной группы, боровшейся за независимость. Глава правительства бросила против повстанцев военных – в результате столкновения погибли около 500 человек. И хоть мятеж она подавила, месть сикхов не заставила себя долго ждать. Спустя четыре месяца, 31 октября 1984 года в нее выстрелили собственные телохранители, которые были сикхами.

Сегодня Индия все еще не победила бедность, но входит в двадцатку крупнейших экономик мира, по мнению экспертов, – не без помощи своей "железной леди". В 1999 году Индира Ганди стала "Женщиной тысячелетия" по версии опроса BBC.

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