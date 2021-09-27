Последний король Египта умер от любви к еде: трагичная история развращенного монарха

Последний король Египта Фарук , который был свергнут в результате Июльской революции 1952 года, считался самым развращенным монархом своего времени. Он страдал от сильного пристрастия к еде, которое в конце концов его погубило.

Как пишет Was, когда Фарук был маленьким, его отец, король Фуад отдал приказ "найти и уничтожить любой найденный торт". Он и сам имел склонность к чревоугодию, а дед Фарука умер после попытки выпить две бутылки шампанского одним глотком.

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Но принц не желал садиться на диету. Как-то раз он отобрал обед у кошки, а первым его другом стал сын электрика Антонио Пулли, который втайне проносил во дворец еду. Он был ближайшим помощником и "поставщиком женщин" для Фарука, когда тот уже воссел на престол.

Когда Фаруку было 16, его отец умер и он стал королем. Теперь ему никто ничего не запрещал. Поначалу его сдерживал счастливый брак с королевой Фаридой (Сафиназ Зульфикар).Однако у них никак не рождался наследник, лишь одни дочери. Король полагал, что это унижает его как мужчину, и находил утешение в еде.

В 1943 году король Фарук на своем красном Cadillac влетел в дерево, получив переломы таза и двух ребер. Тканевые носилки порвались под его весом.

В Египте ходили слухи, что король завтракает красной икрой из банок, дюжиной яиц и перепелов. В 1944 году Фарук в первый и единственный раз открыл свою резиденцию для прессы. В кадр попала прислуга, которая несла королю на завтрак щербет и фрукты.

К обеду подавали лобстеров, бараньи ребра, запеченую курицу, морской язык, куриное фрикасе, рис, картофельное пюре, бобы и артишоки. Красной икры среди блюд не было.

К началу 40-х Фарук прославился своими любовными похождениями. По рассказам, он часто кусал женщин за грудь. Эта привычка, на которую с его младенчества жаловались все кормилицы, стала еще одним извращенным удовольствием развращенного монарха.

В то же время он имел проблемы с потенцией. Афродизиаки не особенно помогали, и Фарук становился все толще, заедая сексуальную несостоятельность.

В 1950 году монарх, который в 1948-м развелся с супругой, влюбился в 16-летнюю Нарриман Садек, полненькую девушку-простолюдинку. 6 мая 1951 года они поженились и на яхте отправилась в "кулинарную оргию" вокруг Европы, которая длилась три месяца. В январе 1952 года у 32-летнего Фарука родился долгожданный наследник.

Государственные дела имели для короля не первоочередное значение. Пока он вел пресыщенную жизнь, в стране и за ее пределами нарастало негодование. Times называла Фарука "свиноподобным", а ЦРУ в конце 40-х запустила проект, призванный побудить монарха к реформам, который неофициально назвали "Жирный ублюдок" (Fat Fucker).

В итоге в июле 1952 года в Египте был совершен военный переворот, который закончился свержением Фарука и ликвидацией монархии.

На яхте "Маруза" Фарук отправился в изгнание в Европу. В ящиках с виски и газировкой он спрятал слитки золота и драгоценности, чтобы обеспечить себе сытую жизнь в чужих краях.

С женой и детьми он обосновался недалеко от Рима. Каждый день он посещал рестораны, казино и стрип-клубы. Не выдержав похождений супруга, Нарриман вернулась в Египет. Следующие 12 лет бывший монарх прогуливал привезенные из родной страны драгоценности.

Он умер 18 марта 1965 года во время третьего за тот день ужина, в ресторане "Иль да Франс". Фаруку было 45 лет, а весил он 150 кг. Устрицы с соусом табаско, семь цыплят, окорок, тарелка риса, дюжина печеных картофелин, лобстер, эклеры с шоколадом, торт Захер, две бутылки вина и неизвестное количество чашек капучино сделали свое дело. Закурив сигару, экс-король стал хватать ртом воздух. Его похоронили в Каире в мечети ар-Рифаи.

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