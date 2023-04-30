Имели позицию childfree и выбирали карьеру: 5 звездных красавиц, ставших мамами после 40 лет

В ХХІ веке все больше женщин решают отложить материнство на потом, сосредоточившись на карьере и личных целях. Они знают, что рожать после 40 лет рискованно для здоровья, а воспитывать малышей – физически нелегко. Однако зрелые дамы точно готовы к этому. Ведь их беременность – взвешенное, а не спонтанное решение.

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Какие звездные красотки стали мамами после 40? Узнайте в материале OBOZREVATEL.

1. Сальма Хайек

Мексиканская и американская киноактриса, режиссер и продюсер Сальма Хайек долго откладывала материнство на потом. Сначала она хотела достичь поставленных целей, а потом уже посвятить себя детям. Звезда в свои 41 с легкостью забеременела и родила дочь Валентину Палому.

2. Гвен Стефани

Американская певица, актриса и солистка группы No Doubt Гвен Стефани много лет посвятила карьере. После рождения двух сыновей ей понравилась роль мамы, так что звезда в 44 не побоялась подарить жизнь и третьему. В декабре 2022 года стало известно, что 53-летняя Гвен в четвертый раз забеременела. В этот раз у нее с мужем будет девочка.

3. Моника Беллуччи

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи тоже не побоялась "поздних" родов. Первого ребенка родила в 40, а второго – в 46 лет. Обе дочери появились на свет здоровыми и без дефектов. Старшая дочь, 18-летняя Дева Кассель уже подписала контракт с Dolce&Gabbana, и начала покорять подиумы, как это в свое время делала ее мама.

4. Ева Лонгория

Американская актриса, продюсер, активистка, бизнесвумен, режиссер и модель Ева Лонгория в своих интервью неоднократно говорила, что слишком эгоистична, чтобы рожать и воспитывать детей. Ее считали чайлдфри. Позже знаменитость изменила свое мнение. В 42 года Ева стала мамой мальчика, которого назвала Сантьяго Энрике.

5. Ума Турман

Американская актриса Ума Турман – мать троих детей. Третья дочь родилась, когда знаменитости было 42 года. В одном из интервью она призналась, что последняя беременность проходила нелегко, как и восстановление после родов. На это Ума потратила много времени и энергии.

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