Вся в папу: 5 красавиц-дочек, похожих на своих звездных отцов. Фото

Одни знаменитости, став родителями, скрывают своих детей от надоедливых папарацци, а другие хотят, чтобы их чада были в центре внимания чуть ли не с пеленок. Итак, когда вторые с семьей выходят на красные дорожки, можно увидеть, какие из дочерей или сыновей похожи на своих родителей.

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Читайте в материале OBOZREVATEL о чудесах генетики: о юных леди, которые очень похожи на своих пап. Некоторые из фотосравнений вас удивят.

1. Хит Леджер и Матильда

В 2008 году мир шокировала новость о смерти австралийского актера Хита Леджера, самая известная роль которого в ленте Кристофера Нолана "Темный рыцарь". Согласно официальной версии, причина – случайная передозировка прописанных врачом лекарств. К тому моменту его дочери Матильде было 2 года. Сейчас девочке 14. И чем старше она становится, тем больше похожа на своего отца.

2. Брэд Питт и Шайло

В 2006 году американский киноактер и продюсер Брэд Питт и американская актриса, фотомодель и режиссер Анджелина Джоли стали родителями дочери, которую назвали Шайло. Интересно то, что ныне девочка все равно сильно похожа как на маму, так и на папу. На Брэда – больше, если наносит минимум косметики и коротко состригает волосы.

3. Джонни Депп и Лили-Роуз Депп

Дочь американского актера Джонни Деппа и французской певицы, актрисы и модели Ванессы Паради невероятно похожа на обоих родителей. Папа помог Лили-Роуз прорваться в кинематограф, а мама вдохновила заниматься моделингом. Кроме того, новая звезда уже начала делать первые шаги в продюсировании.

4. Стив Тайлер и Лив

Американская актриса Лив Тайлер познакомилась со своим отцом Стивеном Тайлером (лидер группы Aerosmith), когда ей было 12. Раньше мать не хотела знакомить их, потому что боялась плохого влияния рокеров на ребенка. После этого события девушка сменила фамилию "Рундгрен" (ранее считала своим отцом музыканта Тодда Рундгрена) на "Тайлер", и покорила Голливуд как дочь известного на весь мир артиста.

5. Уилл Смит и Уиллоу

Американская певица и автор песен Виллоу родилась в семье популярных актеров Джады Пинкетт-Смит и Уилла Смита. Возможно, со временем девушка решится повторить успех родителей в кинематографе, ведь уже имела опыт съемок. Впервые она появилась в фильме "Я – легенда" вместе со своим отцом, а позже – в "Кит Киттредж: загадка американской девочки".

Ранее OBOZREVATEL писал о звездных дочерях, выросших копиями своих мам.

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