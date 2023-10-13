'Имела доступ к другим измерениям': Влад Дарвин рассказал о сверхъестественных способностях Нины Матвиенко и ее бесценной коллекции

Исполнитель Влад Дарвин на прощании с Ниной Матвиенко поразил рассказом об экстрасенсорных способностях легендарной певицы. А также рассказал о бесценной коллекции артистки, которую та собирала годами и запрещала близким давать к работам кому-либо доступ.

Об этом певец Влад Дарвин рассказал в разговоре с OBOZ.UA. Исполнитель вспомнил, как однажды больше двух часов разговаривал с Ниной Митрофановной ночью в своем автомобиле.

Влад Дарвин говорит, что был лично хорошо знаком с Ниной Матвиенко: "Вместе выступали на концертах. Подвозил ее однажды после выступления домой, и мы больше двух часов сидели в машине ночью – разговаривали. Она поразила признанием о том, что иногда ей приходится видеть больше, чем другим людям. О том, насколько трудно это дается. Мне известно, что у нее была способность общаться со своим родом из прошлого в настоящем времени".

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Певец уверен, что не все люди из окружения исполнительницы были готовы воспринимать ее личность в полном объеме: "Нина Митрофановна действительно имела доступ к другим измерениям. Никому об этом особо не рассказывала, потому что люди были не готовы к этому. Думаю, что следующие поколения будут расшифровывать ее интервью как настольную книгу для жизни".

Влад Дарвин также рассказал, что ему особенно импонировало в Нине Митрофановне: "Она доверяла молодежи, открывалась молодежи, поддерживала нас. Нина Матвиенко – особый человек. Это подтверждает даже то, сколько людей пришли в Киеве с ней попрощаться. И молодежь, и ее ровесники. Было полезно постоять в очереди и послушать, что говорят. Делились мыслями, что так, как она, никто не споет. Каждая ее песня стала саундтреком эпохи".

"Она была очень разная. Например, несмотря на то, что была глубоко религиозным человеком, однажды мне сказала: "Дети должны зачинаться в страсти". Мол, только такие малыши испытывают невероятную жажду жизни", – продолжает Влад.

Певец говорит, что Нина Матвиенко известна не только как выдающаяся певица: "У нее невероятная коллекция фольклора. Очень надеюсь, что семья даст добро, чтобы эти бесценные работы оцифровали, потому что сама Нина Митрофановна не хотела, чтобы к этой коллекции, которую собирала годами в экспедициях, был посторонний доступ".

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