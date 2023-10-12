'Зажгла свечу в моей квартире, заварила травы': Павел Зибров поразил воспоминаниями о целительском даре Нины Матвиенко

Народный артист Украины Павел Зибров на прощании с легендарной певицей Ниной Матвиенко вспомнил, как однажды она исцелила его от внезапной болезни. В свое время артист жил в одном доме с Ниной Митрофановной.

Павел Зибров рассказал эту историю OBOZREVATEL. Исполнитель уверен, что у певицы был целительский дар и она хорошо знала тонкости народной медицины.

Павел Зибров говорит, что в молодости жил рядом с Ниной Матвиенко – она имела квартиру в одном с ним доме, но этажом ниже. По словам исполнителя, он в то время был еще начинающим артистом, а она – признанной звездой. Однако вела себя со всеми очень просто.

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Зибров вспоминает, что однажды утром, почувствовав, что сильно приболел, направился в аптеку за таблетками. У него была очень высокая температура, и он не мог ее сбить. Встретил Нину Митрофановну. "Говорит мне: "Ты плохо выглядишь. Полечу своим методом. Через минут десять зайду", – вспоминает Зибров. – Пришла. Сделала какие-то примочки, вытерла меня, зажгла свечу в моей квартире, заварила травы, сказала это выпить. Долго молилась, делала какой-то обряд надо мной – я уснул. Проснулся утром – у меня температура 36,6. Она меня исцелила. Так я впервые познакомился близко с легендой. Вот что-то такое у нее было от целителей, точно чем-то владела".

Павел Зибров говорит, что с годами Нина Матвиенко совсем не менялась: была такой же простой и искренней. "Мы много ездили с концертами по Советскому Союзу – а это поезда, гостиницы, автобусы. Часто общались, и ни разу не слышал, что она устала. Последний год это были благотворительные концерты для военных. Знаете, она не знала, что такое райдер. Смеялась: "Звездочки наши пишут на двух-трех страницах – что должны подать из еды, куда окна в отеле должны смотреть, какой водитель встретить. Что они пишут, Павлик? Меня так называла только мама и вот Нина Митрофановна. Я считаю, что она звезда планетарного масштаба".

Ранее OBOZREVATEL писал, что на прощании с Ниной Матвиенко звезды поделились историями о ней: танцы на дне рождения у Дмитрия Монатика и ночные разговоры с Владом Дарвином в машине.

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