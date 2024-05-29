Голливудские звезды Хиллари Свенк и Алисса Милано будут помогать Украине в войне с Россией: UNITED24 рассказало детали

Известная голливудская актриса Алисса Милано ("Все женщины – ведьмы") и двукратная лауреат премии "Оскар" Хиллари Свенк стали амбассадорами UNITED24. Звезды присоединились к инициативе, чтобы поддержать украинский народ в борьбе с российским захватчиком.

Об этом сообщает официальный Telegram-канал UNITED24. Милано будет заниматься направлением "Образование и наука", тем временем Свенк будет поддерживать "Медицинскую помощь".

Актрисы также записали видеообращение, в котором напомнили о войне всему миру. "Полномасштабная война в Украине – бесчеловечная, подлая и варварская. Она должна закончиться справедливым миром и победой Украины. Украинцы, знайте: я буду с Украиной и буду поддерживать вас на этом пути", – подчеркнула звезда сериала "Все женщины – ведьмы".

"Уже более двух лет Украина страдает от жестокого и несправедливого российского вторжения. Мир и безопасность для украинцев должны наступить, и мы должны помочь им достичь этого. Я поддерживаю народ Украины и призываю всех делать то же", – сказала Свенк в ролике.

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