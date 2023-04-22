Им давно за 70: как изменились первые девушки Бонда. Фото тогда и сейчас

Из истории о Бонде нам известно, что он за 60 лет всегда был одержим своей работой, а в личной жизни оставался ярым ловеласом. Почти в каждой новой ленте мужчина влюблял в себя очередную красавицу.

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По состоянию на 2023 год об "агенте 007" было снято 26 фильмов. Итак, посмотрим, как изменились первые бьюти-иконы легендарной бондианы.

1. Урсула Андресс (87 лет)

Швейцарская актриса и секс-символ 1960-х Урсула Андресс сыграла первую девушку Джеймса Бонда в фильме "Доктор Ноу" (1962). За эту роль она получила "Золотой глобус". Позднее знаменитость снялась в Бонд-Пародии "Казино Рояль" (1967). В зрелом возрасте Урсула делала пластику, но минимально (убрала наиболее глубокие морщинки), чтобы сохранить природные черты лица.

2. Ширли Итон (86 лет)

Английская актриса, писательница и певица Ширли Итон снискала мировую славу благодаря роли девушки Бонда в ленте "Голдфингер" (1964). В зрелом возрасте звезда спокойно восприняла на коже лица и тела возрастные изменения, поэтому не обращалась к хирургам и космологам ради уколов красоты и подтяжек.

3. Джейн Сеймур (72 года)

Американская актриса, продюсер и писательница Джейн Сеймур в 1973 году снялась в роли девушки Бонда в ленте "Живи и дай умереть". После 30 лет знаменитость отважилась на деликатные изменения во внешности: она слегка убрала морщинки, подтянула кожу лица и сделала пластику груди. Джейн удалось сохранить баланс и не переусердствовать, благодаря чему ее приглашали на съемки в фильмах до 2016 года.

4. Бритт Экланд (80 лет)

Шведская актриса и фотомодель Бритт Экланд снялась в девятом фильме о Бонде – "Мужчина с золотым пистолетом" (1974). Когда ее кожа покрылась морщинами и потеряла эластичность, звезда не стала медлить – сразу "обкололась" ботоксом и легла под нож, чтобы сделать овал более четким. Теперь в ней невозможно узнать черты Бритт в юности.

5. Барбара Бах (75 лет)

Американская и итальянская актриса Барбара Бах сыграла в ленте "Шпион, который меня любил" (1977). Она так же как и Джейн Сеймур не против деликатной косметологии. Это помогло ей не потерять индивидуальность и выглядеть прекрасно в свои 75.

Ранее OBOZREVATEL писал о главном претенденте на роль следующего Джеймса Бонда после Дэниела Крейга.

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