Илон Маск в детстве: в сети опубликовали редкое фото

В сети опубликовали снимок, на котором показали, как американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск выглядел в детстве. Поклонники пришли в восторг от архивного кадра.

Соответствующее фото разместили на фан-странице в Instagram миллиардера. На нем маленький Маск позировал в белой футболке и синих штанах. Он также улыбался на камеру (чтобы посмотреть, проскролльте новость до конца).

"Маленький Илон", – говорится в публикации.

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Пользователи сети оценили снимок и оставили множество приятных комментариев под публикацией.

"Ой, какой хорошенький", "Такой милый. Маленький гений", "Красивый мальчик", "Ничего не изменилось", – написали люди.

Коротко о знаменитости:

Проявлять предпринимательские способности Илон начал в довольно раннем возрасте. В 10 у него появился первый компьютер, а уже в 12 мальчик продал свою первую видеоигру за 500 долларов.

В 1996-1997 годах Маск со своим братом основал компанию Zip2, которая специализировалась на программном обеспечении для новостных компаний. В 1999 году она была продана за 307 миллионов долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Илон Маск поделился архивным снимком, сделанным в день его совершеннолетия. Так, будущая звезда расплылась в улыбке, когда ему принесли торт с огромными свечами. На мальчике была ярко-голубая рубашка с синими вставками и короткими рукавами.