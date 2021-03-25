Илон Маск показал себя 18-летним. Фото

Известный американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск поделился архивным снимком, сделанным в день его совершеннолетия.

Соответствующий кадр он опубликовал на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Так, будущая звезда расплылась в улыбке, когда ему принесли торт с огромными свечами. На мальчике ярко-голубая рубашка с синими вставками и короткими рукавами. Также в юности у Илона Маска была густая и объемная шевелюра.

На именинном торте написано: "С днем рождения, Илон!", а количество свечей совпадает с возрастом будущего миллиардера.

Поклонники в комментариях отметили, что несмотря на то, что прошло уже немало времени, предприниматель не сильно изменился:

"Лицо практически не изменилось", "50-й день рождения будем отмечать на Марсе", "Невероятная улыбка".

Коротко о знаменитости:

Проявлять предпринимательские способности Илон начал в довольно раннем возрасте. В 10 у него появился первый компьютер, а уже в 12 мальчик продал свою первую видеоигру за 500 долларов.

В 1996-1997 годах Маск со своим братом основал компанию Zip2, которая специализировалась на программном обеспечении для новостных компаний. В 1999 году она была продана за 307 миллионов долларов.

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