Их признания шокировали многих: пять знаменитых актеров и режиссеров, которые сменили пол. Фото

Смена пола – достаточно отчаянный шаг, особенно если ты публичная личность. Однако всю жизнь чувствовать себя не в своей тарелке хуже, чем однажды рискнуть, и быть счастливым. И хотя мы живем в век толерантности, не все могут признаться в своей нетрадиционной ориентации, и отважиться превратиться из женщины в мужчину или наоборот.



OBOZREVATEL вспомнит вместе с вами, кто кардинально изменился, чтобы удовлетворить свое внутреннее "я". Эти знаменитости перестали себя обманывать и не захотели больше жить не в своем теле (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Эллен Пейдж

Известная канадская актриса, которая снималась в фильмах "Джуно", "Начало", "Люди Икс", "Академия Амбрелла", в 2020 году заявила, что она устала быть женщиной. После чего артистка стала позиционировать себя, как мужчина, и перестала скрывать отношения с девушкой. По оценке британского журнала Dazed, Эллиот Пейдж (новое имя Эллен) является наиболее известным транс-мужчиной в современном мире. Кстати, она легла под нож хирурга, чем удивила фанатов.

Родерик Кокс

Американский актер, режиссер, продюсер и ЛГБТ-активист Кокс, который сегодня больше известен, как Лаверна, с детства понимал, что он родился не в том теле. С юных лет Родерик испытывал страсть к блесткам, помадам и женским образам. Потому мужчина поменял пол и продолжил бороться за права таких же неординарных личностей. Сейчас Лаверне 50 лет. Она стала первой в истории кино трансгендерной актрисой, получившей "Эмми" за роль в проекте "Оранжевый – хит сезона".

Андрей Пежич

31-летний Андрей Пежич стал одним из самых знаменитых трансгендерных актрис. Артист родился в Боснии и Герцеговине, однако из-за войны в Югославии переехал в Австралию. Там он начала заниматься моделингом и сниматься как для мужских, так и женских коллекций. После коррекции пола Пежич ограничился только женскими показами.

Честити Боно

Дочь певицы Шер еще 30 лет назад заявила о том, что ей нравятся девушки и она хочет сменить пол на мужской. После чего Честити начала называть себя Чез и проходить гормональную терапию. Даже лишние килограммы, которые она набрала во время процедуры, не отбили желания стать парнем. Сейчас, смотря на Боно, тяжело представить, что он когда-то был женщиной. Селебрити занимается кинематографом и принимает участие в разнообразных проектах.

Роберт Аркетт

Известный американский актер Роберт Аркетт решил сменить пол на 38 году жизни. Он стал проходить гормональные процедуры и спустя год превратился в Алексис. Мало кто знает, но артист в возрасте 18 лет заразился ВИЧ. На фоне роста числа осложнений он вновь стал представляться мужчиной в 2013 году. 11 сентября 2016 года звезда скончался в возрасте 47 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ, вызванный миокардитом на фоне ВИЧ.

Недавно OBOZREVATEL сообщал, каких звезд убила неудачная пластика. Британский певец и солист группы "Dead or Alive" Пит Бернс за свою жизнь сделал около 300 операций. Он решил приблизить свой образ к женскому, но в результате стал похож на монстра.

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