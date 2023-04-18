Погоня за красотой стоила жизни: пять звезд, которых убила неудачная пластика. Фото

В погоне за идеальностью знаменитости ложатся под нож хирурга. Молодые, талантливые и яркие они и не задумываются, что одна операция или укол может забрать у них жизнь. Неожиданная смерть этих селебрити повергла в шок не только родственников, но и тысячи их фанатов.

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OBOZREVATEL вспомнит, кто из известных личностей рискнул на эксперименты с внешностью, которые стали для них последними. Многие из них не прожили даже половину века (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Памела Нисменто – 27 лет

Популярная модель из Латинской Америки Памела Нисменто не раз прибегала к услугам пластических хирургов. Дважды она делала липосакцию, но третий раз стал для красавицы фатальным. Откачка лишнего жира из проблемных зон обернулось неожиданной реакцией для звезды – гиповолемическим шоком.

Ракель Сантос – 28 лет

Бразильская топ-модель Ракель Сантос прокачала все тело: она увеличила грудь, сделала подтяжку ягодиц и ринопластику. Но смерть настигла шатенку там, где меньше всего можно было ожидать. Коррекция носогубных складок отправила девушку в могилу. Как утверждают эксперты, косметический состав оказался несовместимым с медицинским препаратом, который в то время принимала селебрити.

Пит Бернс – 57 лет

Британский певец и солист группы "Dead or Alive" Пит Бернс за свою жизнь сделал около 300 пластических операций, которые его и погубили. В молодости музыкант признался в своей нетрадиционной ориентации. После чего он решил приблизить свой образ к женскому. Но в результате экспериментов с внешностью стал похож на монстра. Мужчина пытался исправить результат пластики. Однако однажды операция привела к образованию тромбов в сосудах.

Майкл Джексон – 50 лет

Король поп-музыки также являлся фанатом пластики. Он изменился до неузнаваемости, ослабив свой организм многочисленными хирургическими вмешательствами. Обстоятельства смерти Джексона загадочны: утверждают, что он скончался в результате передозировки лекарственных препаратов. Но, возможно, он боролся бы за жизнь, если бы не эксперименты в молодости.

Арти Агарвал – 31 год

Актриса индийского происхождения после болезни сильно поправилась. Из-за этого ей пришлось попрощаться с карьерой в Болливуде. Девушка решила, что не может все так и оставить, потому рискнула сделать липосакцию. Врачи утверждали, что операция прошла успешно, однако спустя 2 недели у артистки остановилось сердце.

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