Их можно назвать двойниками! Дети знаменитостей, похожие как две капли воды на своих родителей. Фото

Найдется ли тот, кто не знает, как выглядит дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта – Шайло? Или же красавица Ава-Элизабет – наследница Риз Уизерспун? Их схожесть заметит каждый, они переняли у мам аккуратные черты лица. Однако в сегодняшней подборке мы покажем других детей звезд, поражающих схожей внешностью с родителями!

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OBOZREVATEL покажет подросшую дочь Бейонсе Блю Айви, потомка Джуда Лоу – Рафферти и маму всем известной Майли Сайрус (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Бейонсе и Блю Айви

Поп-дива Бейонсе 7 января 2012 года подарила своему любимому, американскому рэперу Jay-Z дочь Блю Айви Картер. Сейчас девочке 11 лет, но уже видна ее невероятная схожесть со звездной мамой. Малышка выглядит старше своих лет и переняла у родителей не только красоту, но и талант. Блю стала самой молодой обладательницей BET Award в возрасте восьми лет, когда она выиграла BET Her Award в 2020-м.

2. Джуд Лоу и Рафферти Лоу

Британский актер Джуд Лоу является многодетным отцом. Он был женат только дважды, но от четырех разных женщин имеет шестерых детей. Старший сын звезды Рафферти Лоу – точная копия своего отца. Он был рожден 6 октября 1996 года от актрисы Сэйди Фрост.

3. Гордон Рамзи и Джек Рамзи

Британский шеф-повар, ресторатор, ведущий британских телешоу The F Word, "Кошмары на кухне" и "Адская кухня" Гордон Рамзи в 1996 году женился на своей школьной учительнице. Она родила любимому пятерых детей: Меган (1998 г.), двойняшек Джека и Холли (1999 г.), Матильду (2001 г.) и Оскара (2019 г). Мы предлагаем взглянуть на 23-летнего Джека.

4. Тиш Сайрус и Майли Сайрус

Тиш Сайрус рано вышла замуж и посвятила себя семье. Она сумела прославиться на весь мир как жена музыканта Билли Рэя Сайруса и мама талантливой Майли Сайрус. За свою карьеру 30-летняя исполнительница I can buy myself flowers дважды вошла в ежегодный список самых влиятельных людей Time 100 (2008, 2014), стала лучшим артистом 2013 года по версии телеканала MTV и вошла в список величайших артистов всех времен, составленный журналом Billboard в 2019 году.

5. Дэниэл Дэй-Льюис и Габриэль Дэй-Льюис

Британский актер, известный по кинокартинам "Боксер", "Банды Нью-Йорка", "Эпоха невинности", воспитывает троих сыновей. Старший наследник Габриэль-Кейн Дэй-Льюис родился 9 апреля 1995 года в Нью-Йорке, через несколько месяцев после окончания отношений с французской актрисой Изабель Аджани. Но, видимо, гены отца были сильнее. Вы все видите сами.

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