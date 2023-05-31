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Их можно назвать двойниками! Дети знаменитостей, похожие как две капли воды на своих родителей. Фото

Виктория Ряполова
Люди
3 минуты
864
Их можно назвать двойниками! Дети знаменитостей, похожие как две капли воды на своих родителей. Фото

Найдется ли тот, кто не знает, как выглядит дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта – Шайло? Или же красавица Ава-Элизабет – наследница Риз Уизерспун? Их схожесть заметит каждый, они переняли у мам аккуратные черты лица. Однако в сегодняшней подборке мы покажем других детей звезд, поражающих схожей внешностью с родителями!

Видео дня

OBOZREVATEL покажет подросшую дочь Бейонсе Блю Айви, потомка Джуда Лоу – Рафферти и маму всем известной Майли Сайрус (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Бейонсе и Блю Айви

Поп-дива Бейонсе 7 января 2012 года подарила своему любимому, американскому рэперу Jay-Z дочь Блю Айви Картер. Сейчас девочке 11 лет, но уже видна ее невероятная схожесть со звездной мамой. Малышка выглядит старше своих лет и переняла у родителей не только красоту, но и талант. Блю стала самой молодой обладательницей BET Award в возрасте восьми лет, когда она выиграла BET Her Award в 2020-м.

Их можно назвать двойниками! Дети знаменитостей, похожие как две капли воды на своих родителей. Фото

2. Джуд Лоу и Рафферти Лоу

Британский актер Джуд Лоу является многодетным отцом. Он был женат только дважды, но от четырех разных женщин имеет шестерых детей. Старший сын звезды Рафферти Лоу – точная копия своего отца. Он был рожден 6 октября 1996 года от актрисы Сэйди Фрост.

Их можно назвать двойниками! Дети знаменитостей, похожие как две капли воды на своих родителей. Фото

3. Гордон Рамзи и Джек Рамзи

Британский шеф-повар, ресторатор, ведущий британских телешоу The F Word, "Кошмары на кухне" и "Адская кухня" Гордон Рамзи в 1996 году женился на своей школьной учительнице. Она родила любимому пятерых детей: Меган (1998 г.), двойняшек Джека и Холли (1999 г.), Матильду (2001 г.) и Оскара (2019 г). Мы предлагаем взглянуть на 23-летнего Джека.

Их можно назвать двойниками! Дети знаменитостей, похожие как две капли воды на своих родителей. Фото

4. Тиш Сайрус и Майли Сайрус

Тиш Сайрус рано вышла замуж и посвятила себя семье. Она сумела прославиться на весь мир как жена музыканта Билли Рэя Сайруса и мама талантливой Майли Сайрус. За свою карьеру 30-летняя исполнительница I can buy myself flowers дважды вошла в ежегодный список самых влиятельных людей Time 100 (2008, 2014), стала лучшим артистом 2013 года по версии телеканала MTV и вошла в список величайших артистов всех времен, составленный журналом Billboard в 2019 году.

Их можно назвать двойниками! Дети знаменитостей, похожие как две капли воды на своих родителей. Фото

5. Дэниэл Дэй-Льюис и Габриэль Дэй-Льюис

Британский актер, известный по кинокартинам "Боксер", "Банды Нью-Йорка", "Эпоха невинности", воспитывает троих сыновей. Старший наследник Габриэль-Кейн Дэй-Льюис родился 9 апреля 1995 года в Нью-Йорке, через несколько месяцев после окончания отношений с французской актрисой Изабель Аджани. Но, видимо, гены отца были сильнее. Вы все видите сами.

Их можно назвать двойниками! Дети знаменитостей, похожие как две капли воды на своих родителей. Фото

Совсем недавно OBOZREVATEL показал, как выглядят особняки самых знаменитых исполнительниц – Рианны, Адель, Леди Гаги. Исполнительница Poker Face приобрела поместье за 24 миллиона долларов. На территории дома есть боулинг, тренажерный зал, студия звукозаписи. Чтобы узнать подробнее – переходите по ссылке.

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