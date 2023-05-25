Могут позволить себе все! Как выглядят особняки Адель, Рианны, Леди Гаги и других знаменитостей. Фото

Голливудские звезды часть своих многомиллионных гонораров выделяют на покупку недвижимости и создание уюта. Ведь им после изнуряющих концертов хочется возвращаться в теплое гнездышко, чтобы восстановить силы. Тысячи квадратных метров жилой площади, необычные интерьеры, кинотеатры под открытым небом, теннисные корты – все это имеют герои нашей подборки.

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OBOZREVATEL хочет показать, как живут одни из самых востребованных певиц современности Адель, Рианна и Леди Гага, актриса Марго Робби, бизнес-вумен Кайли Дженнер (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Адель

Британская певица Адель владеет тремя роскошными особняками на берегу океана, которые она описывает как "очень британские коттеджи". Один из них находится в Лос-Анджелесе. Его интерьер выполнен в бело-серых цветах. На территории поместья есть дом для гостей, бассейн, зона для барбекю, кинотеатр, тренажерный зал. Знаменитость живет неподалеку от Дженнифер Лоуренс, Милы Кунис и Кэмерон Диаз.

Леди Гага

Известная исполнительница Леди Гага живет в шикарном особняке в Малибу, который она купила за 24 миллиона долларов. Он включает в себя боулинг, тренажерный зал, студию звукозаписи, гостевой дом. Также на территории поместья есть конюшня, бассейн, многочисленные зоны отдыха.

Рианна

Долгое время Рианна жила в Голливуде. Она купила свой белоснежный дом за 6,8 миллиона долларов. В нем 6 спален, 8 ванных комнат, кинотеатр, несколько гардеробных, просторных гостевых комнат с панорамными окнами, тренажерный зал. Как известно, поп-дива хочет продать этот особняк. Сейчас же она сдает его в аренду. Месяц проживания стоит 35 тысяч долларов.

Марго Робби

32-летняя австралийская актриса Марго Робби живет в Лос-Анджелесе. Она приобрела свой особняк несколько лет назад за 1,2 миллиона долларов. Поместье 1950-х годов, спрятанное в фешенебельном районе Голливудских холмов, выглядит очень стильно. В нем есть две спальни, гардеробная, гостиная, ванная комната, внутренний дворик.

Кайли Дженнер

Бизнес-вумен Кайли Дженнер купила дом в районе Холмби-Хиллз за 36 миллионов долларов. На территории особняка площадью 1800 квадратных метров есть бассейн, теннисный корт, тренажерный зал, кинотеатр. В самом доме расположено семь спален, 14 ванных комнат, еще один кинотеатр, гостевые зоны.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Брэд Питт решился продать роскошный дом, в котором жил со своей экс-женой, актрисой Анджелиной Джоли. Имение и участок размером в 77 соток находится в Лос-Анджелесе. Звезда фильма "Троя" хочет получить за него 40 миллионов долларов.

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