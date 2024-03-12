И ни одного актера с пином, где был бы флаг Украины. Журналист заметил интересную деталь на Оскаре 2024

Если рассматривать фотографии некоторых звезд с красной дорожки "Оскара 2024", то можно заметить на их костюмах или платьях одинаковые круглые пины красного цвета. Как выяснилось, это значки от Artists4Ceasefire – группы знаменитостей, которые написали открытое письмо президенту США Джо Байдену с требованием прекратить огонь в Секторе Газы. Тем временем тема террористической войны в Украине осталась почти не замеченной, если бы не победа нашей ленты "20 дней в Мариуполе" в категории "Лучший полнометражный документальный фильм".

Впрочем, даже этот момент – вручение Оскара украинской делегации и мощную речь режиссера Мстислава Чернова – вырезали из международной телеверсии церемонии. На красные пины и отсутствие каких-либо подобных намеков в поддержку Украины обратил внимание журналист Илья Кабачинский. Своими мыслями на этот счет он поделился в InstaStories.

"Это история о том, как мир забывает, что происходит в Украине. Этот значок – это движение американских артистов и звезд за прекращение огня в Секторе Газа. Мол, США и Байден должны сделать все, чтобы боевые действия в регионе прекратились, потому что там умирают дети и гражданские... Не затрагиваю тему Сектора Газы, террористов из ХАМАСа и огромного количества людей, которые этим террористам помогали и как они убили сотни невинных людей в Израиле. Скажу другое: на церемонии я не увидел ни одного актера с пином, где был бы флаг Украины. Ноль", – поделился наблюдениями журналист.

Среди тех, кто надел красный круглый пин с изображением оранжевой руки и черного сердца, были Марк Руффало, Билли Айлиш, Махершала Али и многие другие звезды с всемирно известными именами.

Они же подписали открытое письмо Байдену с требованием прекратить огонь в Секторе Газы. К подписям вышеперечисленных звезд присоединились Кристен Стюарт, Дженнифер Лопес, Ава Дюверней и другие.

"Помимо нашей боли и траура по всем погибшим и их близким по всему миру, нами движет непреклонная воля отстаивать нашу общую человечность. Мы выступаем за свободу, справедливость, достоинство и мир для всех людей – и глубокое желание остановить кровопролитие", – говорилось в письме .

Илья Кабачинский пришел к простому выводу: мир безразлично забывает о войне в Украине и игнорирует ее. Отсутствие каких-либо намеков на поддержку Украины от голливудских звезд – это только верхушка айсберга. За ним скрывается то, что из международной телеверсии церемонии "Оскар" был исключен момент награждения украинского фильма "20 дней в Мариуполе". В частности, была также вырезана речь режиссера оскароносной киноленты Мстислава Чернова, в которой он напомнил о войне, агрессии РФ и связи Украины с миром. В то же время фрагмент, где упоминают российского "оппозиционера" Алексея Навального, в телеверсии оставили.

Кабачинский прокомментировал: "Совершенно немножко конечно неприятно, что мир такой совсем немножко циничный, но что же. Очевидно, что где-то там не могут разделять сполна нашу историю. Поэтому – не стесняйтесь рассказывать обо всем, что происходит в Украине, на международную аудиторию – должны и дальше это делать всеми возможными способами. Где-то фильм снять, где-то репост сделать. Важно все".

Как писал OBOZ.UA, в Disney Entertainment объяснили, почему из международной телеверсии церемонии "Оскар" вырезали награждение "20 дней в Мариуполе" и речь Чернова. Подробности – в материале.

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