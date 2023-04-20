'Хуже всего – остаться незамеченным': Потап впервые оправдался за скандальную песню 'Волонтер'

Только через два месяца украинский продюсер Потап отреагировал на хейт, возникший вокруг его песни "Волонтер". С помощью композиции исполнитель хотел выразить благодарность людям, которые занимаются волонтерской деятельностью, однако, по словам украинцев, у него получилось только унизить их. Так, шоумен набрался смелости и впервые высказался по этому поводу.

Видео дня

Как пишет bigmirnet, Алексей Потапенко уверен, что лучше получить негативные комментарии за работу, чем остаться незамеченным. Супруг Каменских отметил, его стиль общения и написания песен всегда был достаточно резок и резонансен, но это не означает, что он хочет кого-то обидеть.

"Я могу быть резким, но всегда умею принести извинения, когда для кого-то это показалось оскорбительным. И действительно – в этой песне я не имел цели оскорбить кого-то, так что, пожалуйста, не держите на меня зла. Если есть люди, чьи чувства я задел – я этого не хотел. Песня может нравиться, может, нет. Это выбор человека, и я всегда его уважаю", – сказал Потап.

Он продолжил – сейчас не время критиковать творчество украинских артистов, ведь все они работают на благо страны и скорейшую победу. Также рэпер заявил, в последнее время много знаменитостей поддаются хейту и в этом нет ничего плохого.

"Сейчас вообще такое время, что хейта много. Но если говорить именно об артистах, то хуже всего – остаться незамеченным. Когда его творчество не вызывает никаких реакций. Поэтому хейт для меня – это не страх. В случае песни "Волонтер" для меня действительно главной целью было посвятить ее волонтерам, потому что эти люди – те, без которых мы никогда не победим", – резюмировал селебрити.

Недавно OBOZREVATEL рассказывал, что в сети резко отреагировали на трек украинско-американской группы Hanumike "Дика Дичка". Артисты посвятили песню бесстрашным женщинам-военным, однако, как утверждают украинцы, это получилось максимально неудачно. Музыкантов захейтили за использование в клипе бронированных машин, а также танцы девушек в военной форме.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!