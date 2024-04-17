'Худшее, что слышал в свой адрес'. Телеведущий Егор Гордеев рассказал о хейте, от которого волосы становятся дыбом.

Телеведущий Егор Гордеев, и все известные персоны, имеет в соцсетях своих недоброжелателей, которые активно транслируют негативные эмоции по отношению к нему. В интервью OBOZ.UA журналист признался, какие токсичные отзывы хейтеров его затрагивают, а к которым относится даже с каким-то пониманием.

Егор Гордеев вспомнил в разговоре недавний комментарий под одним из своих постов в Instagram. "Сходите к барберу и сделайте стильный лук", – написала "неравнодушная" подписчица под фото телеведущего. "Пошел", – публично ответил тот.

"Ну слушайте, "сходите к барберу" – это не самое плохое, что я слышал в свой адрес, – говорит Егор Гордеев. – За столько лет на телевидении иногда такое читаешь, что волосы дыбом. Господи, откуда люди это берут? И как умудряются заворачивать слова в такую токсическую обертку? Но когда ты начинаешь к себе относиться в работе как к персонажу, а не как к человеку, все это воспринимается не так болезненно. Вот эта женщина мне пишет, но лично меня не знает. Обращается к образу, который сама себе нарисовала, наблюдая за мной в телевизоре. Поэтому с моей стороны было бы странно обижаться или резко отвечать ей".

"Мало того, каждому из нас настолько сейчас нужна поддержка, так мало людей ходит к психологам, а уязвимость становится все больше, что если эта зрительница выплеснула свою злость – и ей стало легче, то дай Бог, – добавляет телеведущий. – Будем считать, что это тоже часть моей работы. Единственное, что ужасно не терплю, когда начинают умножать невежество. Необразованность не переношу абсолютно и обращаюсь с такими комментаторами жестко".

Полное интервью с Егором Гордеевым читайте здесь.

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