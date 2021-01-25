Худеющая Джамала призналась в срывах диеты

Украинская певица Джамала, которая недавно начала борьбу с лишним весом, призналась, что нарушила диету на отдыхе в Египте.

Так, по словам артистки, она старается придерживаться того рациона питания, который для нее составили специалисты, однако иногда это дается ей крайне трудно. Джамала отметила, что до сих пор кормит грудью семимесячного сына Селим-Гирея, а во время ГВ аппетит у матерей повышен. Такими подробностями певица поделилась на личной странице в Instagram.

"Сесть на диету и поехать в отель с безумно вкусной кухней? Да, я так и сделала. Очень тяжело, правда! Не забывайте, что я все еще кормлю грудью. Все мамы на ГВ знают, что в этот период твоей жизни аппетит повышенный. Были ли в у меня срывы? Да, небольшие: пара кусочков арбуза, две клубники, два финика. А вчера я пошла с друзьями во французский ресторан и не устояла перед шоколадным фонданом!" – рассказала Джамала.

Певица также добавила, что долго корила себя из-за срывов, однако ее диетолог посоветовала не зацикливаться на этой ошибке и продолжать придерживаться правильного питания.

"Меня поддержала моя диетолог. Сказала, что зацикливаться на этой ошибке не стоит. Если долго переживать по поводу нарушений, это повысит гормон кортизол и тоже повлияет на прибавку веса.

Поэтому не зацикливаемся, а продолжаем придерживаться диеты", – подытожила она.

Напомним, что ранее Джамала показала архивное фото с пляжа на Бали и назвала кадры мотивацией похудеть на 10 кг.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские звезды показали, что едят на отдыхе. Фото с Мальдив и Египта смотрите по ссылке.