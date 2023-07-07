Хотела сделать фото со звездой: Бритни Спирс избил охранник известного спортсмена. Фото

Американская певица Бритни Спирс поделилась историей, как ее ударил охранник Виктора Вембаньямы. Вокалистка является поклонницей 19-летнего игрока баскетбольного клуба "Сан-Антонио Сперс", потому хотела сделать с ним совместный кадр. Прежде чем заговорить с парнем, знаменитость похлопала его по плечу, чтобы привлечь внимание. Через несколько секунд она упала на пол из-за удара охранника.

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Как написала Спирс в Instagram, ее избили на глазах у огромного количества людей. Инцидент произошел в популярном месте для знаменитостей Catch в отеле Aria Resort & Casino в Лас-Вегасе. По информации источников, секьюрити ударил ее тыльной стороной руки, приняв 41-летнюю артистку за навязчивую фанатку (чтобы посмотреть фото, доскроллье страницу до конца).

"Его охрана (Виктора Вембаньяны, – ред.) тут же ударила меня по лицу на глазах у толпы. Чуть не сбил меня с ног, но мои очки слетели. Ко мне постоянно подходят люди. В ту ночь ко мне подошла группа из 20 фанатов. Моя служба безопасности не напала ни на одного из них... Этой историей очень стыдно делиться с миром... Физического насилия слишком много...", – прокомментировала ситуацию Бритни Спирс.

Исполнительница продолжила – она не получила публичных извинений от баскетболиста и его службы безопасности. Утром блондинка заявила в полицию Лас-Вегаса по факту нападения. Правоохранители отреагировали на инцидент, рассматривая как уголовное расследование. В скором времени дело должно быть передано в окружную прокуратуру.

"Я считаю важным поделиться этой историей и призвать общество относиться ко всем людям с уважением... И не думаю, что это шутка. Я дорожу огромным количеством любви и поддержки, которые получаю в данный момент. Спасибо полиции Лас-Вегаса и детективам за поддержку", – читаем в блоге американки.

Инцидент прокомментировал и сам Виктор Вембаньяма. Игрок сказал журналистам, что слышал, как кто-то неоднократно позвал его, но он не остановился, чтобы не создавать большую толпу. "Я не видел, что произошло, потому что шел прямо, а мне сказали: "Не останавливайся". Но этот человек схватил меня сзади. Она схватила меня за плечо и я знаю только, что охрана оттолкнула ее. Я не знаю, с какой силой ее оттолкнули. Я не остановился, чтобы посмотреть, а продолжил идти, дабы насладиться вкусным ужином", – заявил француз.

Недавно OBOZREVATEL сообщил, что вероятной причиной госпитализации певицы Мадонны считается передозировка наркотиками. В медицинском учреждении 64-летней звезде сделали инъекцию препарата Наркан, который обычно используется для устранения подозрений на употребления запрещенных препаратов.

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