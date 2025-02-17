'Хороший россиянин' захватил чарты и вытеснил из топ-5 украинские песни

Несмотря на то, что Украина каждый день страдает от кровавой войны, которую начала Россия, далеко не все граждане нашего государства отказываются от контента артистов из страны-агрессора. Украинцы вывели песни "хорошего россиянина" Моргенштерна в топ-5 на стриминговом сервисе Spotify.

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В список "лидеров" попали все композиции из нового альбома исполнителя, вытеснив хиты отечественных звезд. С момента выхода музыкальной работы, что состоялся 14 февраля, треки набрали от 42 до 78 тысяч прослушиваний.

К сожалению, не намного лучше ситуация наблюдается и в музыкальном топе на платформе YouTube. На вкладку "Популярное" попали три песни Моргенштерна.

Треки "хорошего россиянина" оказались и в топ-10 музыкальной платформы Apple Music в Украине.

Напомним, что весной 2022 года Моргенштерн выпустил клип на песню "12", где затронул тему войны России против Украины. Он осудил кровавую политику Кремля и начало полномасштабного вторжения. Тогда артист решил попробовать свои силы на американском музыкальном рынке, однако замысел оказался неприбыльным. Недостаточное количество денег заставило россиянина "переобуться", так что уже в 2023-м он заявил о желании радовать творчеством слушателей из РФ.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что украинские тренды YouTube возглавил российский трек, пока Россия убивает украинцев в их домах.

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