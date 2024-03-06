Хореограф-воин Дмитрий Дикусар поделился, какие приказы ему отдает командир на фронте: и я 'пляшу'

6 марта исполнилось ровно два года, как известный украинский хореограф Дмитрий Дикусар стал на защиту Родины с оружием в руках. Танцовщик-воин отметил, что в последнее время особенно остро испытывает нехватку любимого дела, то есть своей профессии в мирной жизни, но тогда командир отдает звездному бойцу особые приказы.

О годовщине своей службы Дикусар написал на личной странице в Instagram. Как известно, за последние два года хореограф крайне редко появляется в соцсетях, поэтому этот его пост, опубликованный впервые с октября 2023-го, изрядно порадовало фанов.

Дикусар честно признался, что война его истощила, как и многих других защитников, но сдаваться он не намерен.

"Сегодня два года как я полностью перешел на "военные рельсы". Думал ли я тогда, что война так затянется? Нет! Сожалею ли я о своем выборе? Тоже нет! Бесспорно, накопилась усталость, иногда сдают немного нервы, но воспоминания о погибших товарищах и вера в победу добра над злом дают толчок двигаться и не останавливаться", – поделился боец.

По словам звездного защитника, война очень изменилась, и воины "не остаются прежними".

Он добавил: "Постоянные изменения – тактика, которую не победить", – где-то я услышал недавно. Поэтому, двигаемся дальше, дорогие украинцы, и не ведемся на "дешевые" манипуляции, которые намерены нас разъединить и ослабить! Лучше помолимся за пленных, раненых и почтим павших героев! И продолжаем работать!"

Относительно приказов от командира, Дикусар поделился: "В последнее время не хватает любимого дела, но, в определенные моменты, командир говорит мне: "танцуй, танцор!" и я "танцую".

Ранее OBOZ.UA брал эксклюзивное интервью у Дмитрия Дикусара. В нем хореограф рассказал, как его изменила великая война и какие разочарования сейчас переживает из-за незрелости украинского общества. Танцовщик откровенно признался, что в определенных моментах становится настолько агрессивным, что приходится "прилагать сверхусилия внутри себя, дабы не разбить кому-нибудь голову".

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